01 августа 2024, 09:08

Арест Ление Умеровой продлен до 4 ноября

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Суд в Москве продлил срок содержания под стражей крымской татарки Ление Умеровой, обвиняемой в шпионаже.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая 2023 года стало известно, что 25-летняя крымская татарка Ление Умерова, которую с декабря 2022 года держали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, стала подозреваемой по делу о шпионаже. На следующий день суд в Москве заключил Умерову под стражу. Родственники Умеровой назвали сфабрикованным обвинение в шпионаже. 5 мая правозащитники отметили, что уголовное преследование Умеровой противоречит Женевской Конвенции о защите гражданского населения.

Лефортовский суд Москвы продлили срок содержания под стражей Ление Умеровой до 4 ноября, сообщило сегодня "ОВД Инфо"*.

Напомним, 5 мая правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Умерову политзаключенной. Девушку сначала "подвергли "карусельным" административным арестам, а затем отправили в СИЗО", где не дают ей разрешения на свидания и звонки, поскольку дело засекречено, отметили правозащитники.

Умерова является уроженкой Крыма, имеет гражданство Украины. С 2015 года она жила в Киеве. В декабре 2022 года отправилась в Крым на автобусе Тбилиси-Симферополь, чтобы навестить больного отца, но на пункте пропуска "Верхний Ларс" ее задержали российские силовики и отвезли во Владикавказ. Там девушке вменили нарушение правил пересечения государственной границы.

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Примечание:

"Правозащитники признали политзаключенной Евгению Майбороду", "Правозащитники признали политзаключенным Валерия Байло", "Правозащитники признали политзаключенным арестованного верующего из Черкесска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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