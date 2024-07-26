Гаря Мучаев. Фото с личной страницы во Vkontakte https://vk.com/garya101?z=photo41118529_457240294%2Fphoto_feed41118529

26 июля 2024, 18:06

Гаря Мучаев

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Вовлек широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы – снял и опубликовал видео о бытовых трудностях животноводов

Деятельность в 2023 году

25 августа на своем Youtube-канале опубликовал ролик под названием «Харба. Безысходность» 1, в котором жители поселения Харба Юстинского района Калмыкии рассказали о своих текущих проблемах и как поселок оказался практически на грани выживания.

Видео автор сопроводил собственным комментарием: «Я много снимал разного контента, но это видео одно из немногих меня затронуло. Необходимо максимально придать огласке, тогда возможно что-то изменится.»

Поселение расположено в пустыне Черные земли на границе с Астраханской области, окружено со всех сторон пастбищными угодьями, и в советское время развивалось благодаря действовавшим здесь колхозу, а позже совхозу. Здесь разводили овец, лошадей и верблюдов. Весь уклад и уровень жизни местных полностью зависит от развития животноводства.

Днем ранее вступительная часть видео была опубликована 2 в паблике «Подслушано Калмыкия» и сопровождалась обращением от имени жителей Харбы с просьбой о помощи в решении проблем: рост цен на аренду земли, угрозы в адрес чабанов животноводческих стоянок, болезни скота, отсутствие воды на пастбищных точках. Пост вызвал бурное обсуждение: набрал более 47 тысяч просмотров, 583 реакции и 316 комментариев, 176 раз им поделились с другими пользователями.

По словам местных жителей они встречались с требованием покинуть животноводческие точки и передать их в пользу других лиц, отключениями электричества, невыплатой зарплаты, в то время как директор сельхозкооператива игнорировал их насущные просьбы, не выполнял обещаний по предоставлению техники и не выходил на связь. Местная жительница Кермен Цекеева рассказала, что после падежа скота на ее стоянке в 2020 году, она с мужем и тремя детьми были вынуждены сдать точку, которая стала фактически домом для ее семьи, так как в результате сложной зимовки не могли выплатить ежегодную арендную плату в 150 тысяч рублей.

Отсутствие поддержки со стороны руководства кооператива - основная претензия животноводов. На момент публикации ролика, по сведениям местных жителей из 22 животноводческих точек: 6 оставались заброшены, а в 4 – отсутствовало электроснабжение.

26 августа на Youtube-канале «Дневник ойрата» был опубликовано интервью с директором СПК «Харба», в котором он попытался опровергнуть претензии харбинцев в свой адрес, но не стал отрицать, что чабаны и их семьи сталкиваются с бытовыми и экономическими проблемами.

Один из комментаторов под видео заметил: «Да конечно, Герман Николаевич красиво Вы говорите!!! Только почему Вы не поехали к тем лицам, у которых к Вам претензии… Вы же проезжали рядом с этой точкой, Гаряеву, Каленову???? Также возникают вопросы, почему не заехали в совхоз, не спросив обычных жителей!!!» 3.

«Проведите очную ставку, где всё решится. У каждой стороны своя правда», - предложил один из комментаторов под видео Гари Мучаева 4.

Биография

Родилcя в Элисте.

Окончил Ростовский-на-Дону техникум кино и телевидения 5.

Живет в Элисте.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал оператором в ГТРК «Калмыкия» и телеканале «Хамдан». Участвовал в создании документальных фильмов, в том числе о монастырях Монголии и Тибета и калмыцких священнослужителях.

Предприниматель, занимается фотографией и созданием видео 6.

Путешествует на велосипеде.

Примечания

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  1. https://www.youtube.com/watch?v=ro_-ahPE_gQ
  2. https://m.vk.com/wall-52965618_1201459
  3. https://www.youtube.com/watch?v=iBdBBArAqk8&lc=Ugxq747P-mPbzqbnknJ4AaABAg
  4. https://www.youtube.com/watch?v=ro_-ahPE_gQ&lc=UgzVztg0chTL58oIehF4AaABAg
  5. https://www.facebook.com/Garya.Muchaev*
  6. https://www.youtube.com/@GARYA101/videos

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