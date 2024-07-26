26 июля 2024, 18:04
Елена Шарова
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Предала огласке общественно важную информацию - сообщала о давлении со стороны властей и фактическом введении цензуры в районной газете
Деятельность в 2023 году
3 апреля в своем Telegram-канале опубликовала 1 информацию о том, что сотрудники администрации Володарского района Астраханской области вынуждали исполняющего обязанности главного редактора местной газеты «Заря Каспия» Виталия Королевского написать заявление об увольнении по собственному желанию.
На следующий день опубликовала 2 фотографии открытого обращения коллектива газеты на имя председателя Союза журналистов России и подписанное, помимо Королевского, главным бухгалтером, распространителем, кассиром и корректором. В обращении говорилось о постоянном давлении, оказываемом на коллектив издания со стороны администрации района: фактически была введена цензура, в печать допускались только материалы, проверенные и одобренные назначенными администрацией «кураторами». Утверждалось, что даже глава района в отдельных случаях вносил собственные правки в тексты статей.
«Просим Вас срочно вмешаться в ситуацию. Издание выходит с 1965 года, в разное время в нем работали заслуженные люди, участники Великой Отечественной войны, и мы не можем обесценить память о них, вклад этих великих земляков в дело всей их жизни. Газета практически потеряла свободу слова, а если будет назначен редактор из числа приближенных к главе людей, то она перестанет быть полноценным источником объективной информации», - такими словами завершалось обращение в Союз журналистов.
Елена также рассказала 3 о практике повсеместной цензуры, которая существовала в последние месяцы ее работы в газете:
«Правки, которые вносились, доходили до абсурда. Например, был материал про Школу позитивной журналистики, туда дети ходили из пяти местных школ. У главы был судебный спор с директором одной из этих школ, мне сказали убрать упоминание этой школы. То есть дети есть, а школы – нет…»
5 апреля поддержала и.о. главного редактора «Зари Каспия» на встрече с областными журналистами и заместителем главы района и предоставила скриншоты переписки, подтверждающие вмешательство районной администрации в работу СМИ 4.
По словам Королевского, причиной, по которой его напрямую потребовали уволиться, стала статья о ситуации с водоснабжением в муниципалитетах района и намерение редактора публиковать такие материалы и в дальнейшем 5.
11 апреля Telegram-канал администрации Володарского района, ранее отрицавшей намерение увольнять Королевского, объявил 6 об освобождении его от должности и назначении нового главного редактора.
В августе бывшие журналисты «Зари Каспия» выпустили первый номер новой газеты «Про Володарский» 7.
Биография
Родилась в 1984 году.
Живет в поселке Володарском Астраханской области.
Профессиональная и общественная деятельность
С 2012 до февраля 2022 года - главный редактор газеты «Заря Каспия».
С июля 2023 года – главный редактор газеты «Про Володарский» 8.
Примечания
- https://t.me/pro_vol/2534
- https://t.me/pro_vol/2544
- Пишите-не пишите: в Володарском районе журналисты подвергаются жесткой цензуре и давлению со стороны местной власти // Astrakhanpost, 04 апреля 2023 года
- Сотрудники газеты «Заря Каспия» рассказали все подробности о давлении со стороны руководства Володарского района // Блокнот Астрахань, 05 апреля 2023 года
- Там же
- https://t.me/pro_vol/2566
- https://t.me/pro_vol/3308
- Свидетельство - https://rkn.gov.ru/activity/mass-media/for-founders/media/?id=980131