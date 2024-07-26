Елена Шарова

26 июля 2024, 18:04

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Предала огласке общественно важную информацию - сообщала о давлении со стороны властей и фактическом введении цензуры в районной газете

Деятельность в 2023 году

3 апреля в своем Telegram-канале опубликовала информацию о том, что сотрудники администрации Володарского района Астраханской области вынуждали исполняющего обязанности главного редактора местной газеты «Заря Каспия» Виталия Королевского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

На следующий день опубликовала фотографии открытого обращения коллектива газеты на имя председателя Союза журналистов России и подписанное, помимо Королевского, главным бухгалтером, распространителем, кассиром и корректором. В обращении говорилось о постоянном давлении, оказываемом на коллектив издания со стороны администрации района: фактически была введена цензура, в печать допускались только материалы, проверенные и одобренные назначенными администрацией «кураторами». Утверждалось, что даже глава района в отдельных случаях вносил собственные правки в тексты статей.

«Просим Вас срочно вмешаться в ситуацию. Издание выходит с 1965 года, в разное время в нем работали заслуженные люди, участники Великой Отечественной войны, и мы не можем обесценить память о них, вклад этих великих земляков в дело всей их жизни. Газета практически потеряла свободу слова, а если будет назначен редактор из числа приближенных к главе людей, то она перестанет быть полноценным источником объективной информации», - такими словами завершалось обращение в Союз журналистов.

Елена также рассказала о практике повсеместной цензуры, которая существовала в последние месяцы ее работы в газете:

«Правки, которые вносились, доходили до абсурда. Например, был материал про Школу позитивной журналистики, туда дети ходили из пяти местных школ. У главы был судебный спор с директором одной из этих школ, мне сказали убрать упоминание этой школы. То есть дети есть, а школы – нет…»

5 апреля поддержала и.о. главного редактора «Зари Каспия» на встрече с областными журналистами и заместителем главы района и предоставила скриншоты переписки, подтверждающие вмешательство районной администрации в работу СМИ .

По словам Королевского, причиной, по которой его напрямую потребовали уволиться, стала статья о ситуации с водоснабжением в муниципалитетах района и намерение редактора публиковать такие материалы и в дальнейшем .

11 апреля Telegram-канал администрации Володарского района, ранее отрицавшей намерение увольнять Королевского, объявил об освобождении его от должности и назначении нового главного редактора.

В августе бывшие журналисты «Зари Каспия» выпустили первый номер новой газеты «Про Володарский» .

Биография

Родилась в 1984 году.

Живет в поселке Володарском Астраханской области.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2012 до февраля 2022 года - главный редактор газеты «Заря Каспия».

С июля 2023 года – главный редактор газеты «Про Володарский» .

Примечания