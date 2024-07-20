Участники выпускного мероприятия в школе Нальчика. Кадр видео из телеграм-канала Mash Gor https://t.me/mash_gor/5775

20 июля 2024, 07:18

Дела жителей Нальчика о неуважении к гимну дошли до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суды переданы дела девятерых жителей Нальчика, которых следствие обвинило в проявлении неуважения к гимну России во время торжественного мероприятия в одной из местных школ.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля стало известно, что силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России.

Дела в отношении жителей Кабардино-Балкарии, которые проявили неуважении к гимну России во время торжественного мероприятия в школе Нальчика, поступили в суды, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.

"Материалы поступили мировым судьям, всего девять дел", – привел 19 июля ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, ранее компания "РусГидро" сообщила, что среди участников торжественного мероприятия, проявивших неуважение к гимну России, был сотрудник филиала в Кабардино-Балкарии. Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими он действиями оскорбил общество и своих коллег.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета", "Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июля 2024, 06:23

20 июля 2024, 05:28

20 июля 2024, 04:33

  • Адвокаты прокомментировали новое обвинение Мелиховой в дискредитации армии

    В стихотворении кубанской активистки Марины Мелиховой, на которое обратили внимание силовики, нет ничего дискредитирующего российскую армию, заявила адвокат Мария Спасибухова. По ее мнению, уголовная судимость по статье о дискредитации не отразится на новой административной статье. Для обвинения в дискредитации нужно доказать, что стихотворение было распространено самой Мелиховой или с ее согласия, отметила адвокат Ирина Желтухина.

20 июля 2024, 04:00

20 июля 2024, 03:01

  • Экономисты призвали освободить из-под стражи Назима Бейдемирли

    Группа экономистов обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи бывшего депутата и предпринимателя Назима Бейдемирли. Они обратили внимание на его заслуги как парламентария и общественного деятеля, а также на его возраст и состояние здоровья.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи