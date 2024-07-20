Дела жителей Нальчика о неуважении к гимну дошли до суда

20 июля 2024, 07:18

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В суды переданы дела девятерых жителей Нальчика, которых следствие обвинило в проявлении неуважения к гимну России во время торжественного мероприятия в одной из местных школ.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля стало известно, что силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России.

Дела в отношении жителей Кабардино-Балкарии, которые проявили неуважении к гимну России во время торжественного мероприятия в школе Нальчика, поступили в суды, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.

"Материалы поступили мировым судьям, всего девять дел", – привел 19 июля ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, ранее компания "РусГидро" сообщила, что среди участников торжественного мероприятия, проявивших неуважение к гимну России, был сотрудник филиала в Кабардино-Балкарии. Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими он действиями оскорбил общество и своих коллег.

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