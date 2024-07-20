Жители микрорайона в Цхинвале пожаловались на проблемы с транспортной доступностью

20 июля 2024, 02:02

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Мост, соединяющий микрорайон "Солнечный" с Цхинвалом, закрыт на реконструкцию, жителям, чтобы попасть в столицу, приходится ехать в объезд по плохой дороге или через поселок Прис. Сельчане поставили бетонные заграждения на въезде, чем вызвали возмущение жителей "Солнечного", которые пригрозили разблокировать движение по аварийному мосту.

В Цхинвале начались работы по подготовке к реконструкции моста через реку Лиахва возле микрорайона «Солнечный». На данный момент идут работы по отводу русла реки от опор, рассказал 19 июля корреспонденту «Кавказского узла» глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог республики Алан Габараев.

«Потом мы сможем изучить основание опор, сейчас к ним пока нет доступа, их не видно. Только после этого уже можно будет говорить о сроках работ и сдачи объекта», - сказал он.

Дорога из центра Цхинвала до микрорайона «Солнечный» занимает около 10 минут. Нужно поехать на север по ТрансКаму и через четыре километра свернуть направо. Там и находится мост, который недавно покрылся трещинами. Его срочно перекрыли, а жителям микрорайона предложили пользоваться объездной проселочной дорогой. Жители микрорайона пока вынуждены мириться с неудобствами и привыкать к новому распорядку дня и жизни. Однако дорога сейчас занимает больше времени.

Больше всех неудобств испытывают те, кому надо в город на учебу или на работу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница "Солнечного" Марина Валиева.

«Мой сын сейчас уже не может ходить на тренировку по вечерам. Раньше он мог приезжать и на попутке, сейчас уже не получается. И со школой бывали проблемы. Почти все дети с нашего района ходят в 1-ю школу. Она находится у въезда в Цхинвал с северной стороны, ближе всего отсюда. То же самое касается садиков. А сейчас, получается, автобус заезжает в город с другой стороны. Поначалу людей высаживали на «Богири» (район в центре Цхинвала). А у моего сына был экзамен, и всю дорогу до 1-й школы он бежал, чтобы успеть на него», - рассказала она.

По ее словам, когда жители заговорили об этой проблеме, автобусы стали доезжать до школы и садиков. Она надеется на то, что и дальше так продолжится.

Раньше до города можно было доехать за 10 минут, сейчас на дорогу уходит около 40 минут, не только за счёт расстояния, но за счёт состояния дороги, считают жители микрорайона.

Многие жители района приезжают по обычной дороге и оставляют свои машины за мостом. Оттуда до домов остается около 500 метров пути. Мост переходят пешком на свой страх и риск. Но другого выхода просто нет, рассказала корреспонденту «Кавказского Узла» жительница «Солнечного» Зарина Тигиева.

Если ездить по верхней дороге, я просто не потяну такое количество бензина, уже не говоря про ремонт машины.

«Я работаю в городе, вожу детей в садик, в школу, так что мне несколько раз за день нужно ездить в город. Вот мне вечером нужно забирать свою дочь с садика, а потом к 8 часам вечера снова нужно на работу. Если ездить по верхней дороге, я просто не потяну такое количество бензина, уже не говоря про ремонт машины», - сказала она.

На правом берегу реки уже образовалась стоянка, там же оставляют свои машины и сотрудники министерства обороны, которые идут на полигон, расположенный недалеко от "Солнечного".

Если жители района вызывают такси, то тоже к мосту, и идут до него пешком. «Так дешевле. Так такси стоит 200 рублей, а чтобы машина приехала непосредственно в район через объездную, нужно заплатить 500 рублей. И то не все соглашаются ехать по этой дороге. Проблемой стало и вызвать «скорую». И раньше с трудом сюда приезжали, а сейчас не раньше, чем через 40 минут, может приехать машина», - рассказала Тигиева.

Многие жители сокращали свою дорогу, срезав через городское кладбище и село Прис. Дорогу на городское кладбище заасфальтировали недавно, она доходит почти до нижней части села Прис. По этой дороге получается срезать около двух километров дороги, а самое главное - она не такая пыльная, как объездная. Очень скоро на выезде из села поставили бетонные блоки. Обосновали это тем, что увеличившийся поток машин беспокоит жителей села Прис. Это вызвало сильное возмущение жителей «Солнечного», они даже пригрозили самовольно разблокировать мост, чтобы ездить по нему.

После возмущений жителей микрорайона «Солнечный» с ними снова встретился председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев. По словам жителей, которые присутствовали на этой встрече, Джуссоев сказал жителям, что это было решение правительства, так как по той дороге ездили не только обычные легковые автомобили. По его словам, новый асфальт на кладбище очень скоро придет в негодность из-за тяжелой техники, которая ездит на военный полигон недалеко от «Солнечного». К слову, жители микрорайона считают, что именно тяжелая военная техника, которая ездила на полигон, и стала причиной быстрого износа моста.

Поговорить с жителями нижней части села Прис, через которое идет короткая дорога, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Здесь находится не больше пяти домов, из жителей дома никого не было.

По словам участкового милиционера Илоны Джиоевой, бетонные заграждения на въезде в Прис поставили после обращения сельчан. "Нам тоже нелегко, через наше село на скорости проносятся машины, стоит пыль на узкой улице. Недавно чуть не сбили человека, а мы тут любим вечерами посидеть, дети играют на улице", - сказала жительница поселка Джульетта, чьи слова приводит телеграм-канал "Сапа Цхинвал".

Официальных данных о том, сколько жителей живет в «Солнечном», нет. Эти квартиры – так называемый «маневренный фонд», их предоставляют людям, у которых нет жилья. Здесь находится дома на 120 квартир и 23 коттеджа. По словам местных жителей, все квартиры и коттеджи заселены. Сам микрорайон состоит на балансе городской администрации, а мост - на балансе администрации Цхинвальского района.

Для защиты своих прав жители должны обращаться в администрацию города Цхинвал, сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Фатима Гатагонова. «Если этот микрорайон принадлежит городу, то город должен исполнять свои обязанности. Если же городская администрация не исполняет свои обязанности, не обеспечивает транспортную связь и так далее, жители могут подать заявление на бездействие. До этого нужно написать о своих проблемах в администрацию, а если ответа не будет, могут подать уже в суд за бездействие административных органов», - сказала юрист.

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