16 июля 2024, 00:49

Кадыров отреагировал на трагедию в Итум-Калинском районе

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На стройплощадке малой ГЭС в Итум-Калинском районе Чечни произошел взрыв газового баллона, погибли пять человек, более 20 ранены. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности виновных. Среди пострадавших есть жители Дагестана, это подтвердил глава республики Сергей Меликов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 15 июля сообщил о трагическом инциденте в селе Башин-Кали Итум-Калинского района, где на строительной площадке произошел взрыв.

По предварительным данным, при взрыве газового баллона с последующим возгоранием пострадали 26 человек, пятеро из них погибли. Среди пострадавших также жители Дагестана. Получившие легкие травмы госпитализированы в районную больницу, те, кто получил тяжелые ранения - в республиканскую больницу Грозного.

ЧП произошло на технической базе строительного городка ООО "Даггидроспецстрой". В августе 2021 года здесь началось строительство башенной малой ГЭС, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу "РусГидро".

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил при ведении строительных и иных работ).

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что среди пострадавших при взрыве есть жители республики. В сообщении в своем телеграм-канале он, впрочем, не уточнил, сколько жителей Дагестана пострадали, есть ли среди них погибшие.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. Через некоторое время спасатели обнаружили на месте взрыва тела еще двух человек.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде", "Мать погибшего при взрыве в Волжском сочла приговор слишком мягким".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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