Коллеги Эстемировой вспомнили ее заслуги в годовщину убийства

15 июля 2024, 22:37

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Наталья Эстемирова, работая в Чечне, превыше всего ставила закон и решала проблемы исключительно в правовом поле, главная же ее заслуга - спасенные жизни, рассказали коллеги убитой 15 лет назад правозащитницы.

Как писал "Кавказский узел", фотографию Натальи Эстемировой и цветы принесли к памятнику жертвам политических репрессий в Казани 14 июля, накануне 15-й годовщины убийства работавшей в Чечне правозащитницы.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне, правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Центр защиты прав человека "Мемориал"** в 15-ю годовщину со дня убийства натальи Эстемировой организовал в своем YouTube-канале "Вечер памяти".

Дочь Натальи Эстемировой Лана рассказала, что прожила без матери ровно половину жизни. "Прошло уже 15 лет с убийства мамы, и это ровно половина моей жизни. Последние её годы нам пришлось жить порознь, поскольку из-за угроз ей пришлось отправить меня в Россию жить с тётей. За несколько дней до её гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось за тысячи километров друг от друга. Торты я так и не научилась печь с тех пор... И вместо этого совместного дня рождения меня повезли на мамины похороны», —рассказала она в эфире.

Журналистка Елена Милашина отметила, что события на Украине - эхо чеченской войны, только в более страшном виде. "Хотя нельзя так говорить, потому что те события, которые пережили чеченцы и которые пережила Наташа во время Первой и Второй чеченской кампании, — страшней ничего в жизни нет", - сказала она.

Наталья Эстемирова в тез условиях "вела себя так, как ведут себя нормальные люди в нормальном правовом государстве", - указал бывший руководитель "Мемориала"* в Грозном Шахман Акбулатов. "В условиях беспредела на территории Чечни она пыталась решать вопросы чисто в правовом поле, всё время апеллируя к закону. Где-то это срабатывало, где-то нет. Как бы это ни было, работу свою она любила", - заявил он в эфире.

Таня Локшина — замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии и давняя подруга Натальи Эстемировой, назвала главную заслугу Эстемировой. "«Главное, чем она занималась, — спасала людей", - сказала она.

Эстемирова продолжала своб работу, несмотря на страх, отметила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "Было очевидно, что Наташе было страшно. Она очень хорошо понимала, с кем она имеет дело. Она очень хорошо понимала, чьи преступления она расследует, что это за люди и что значит человеческая жизнь в этом контексте. Но жгучее чувство несправедливости, желание восстановить справедливость — было сильнее страха", - приводятся ееп слова в Telegram-канале Центра защиты прав человека "Мемориал"**.

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