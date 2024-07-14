Фото Натальи Эстемировой у памятника в Казани. Скриншот фото из Telegram-канала "Республикасы" от 14.07.24, https://t.me/resptatar/3109

14 июля 2024, 23:59

Память Натальи Эстемировой почтили в Казани

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Фотографию Натальи Эстемировой и цветы принесли к памятнику жертвам политических репрессий в Казани накануне 15-й годовщины убийства работавшей в Чечне правозащитницы.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне, правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Фотография правозащитницы Натальи Эстемировой и цветы появились у мемориала жертвам политических репрессий в Казани, об этом сообщил сегодня Telegram-канал "Республикасы", посвященный информационной поддержке активистов Татарстана. 

К сообщению приложена фотография с места событий - у мемориала с именами жертв репрессий стоит портрет правозащитницы, перед ним лежит несколько гвоздик.

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Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсации за задержания участников акции памяти Эстемировой", "Правозащитники напомнили о безнаказанных похищениях в Чечне", "Дети Политковской назвали освобождение Хаджикурбанова надругательством над ее памятью".

Автор: "Кавказский узел"

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