Краснодар вошел в число лидеров по вводу жилья

15 июля 2024, 00:58

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В рейтинге городов России Краснодар занял первое место по вводу жилья на одного жителя и третье по общему объему введенного жилья.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год, лидером рейтинга городов России по объемам ввода жилья стал Краснодар, здесь было построено 2617 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году Краснодар оказался третьим по стране с 3010 тысячами квадратных метров. В начале текущего года он вновь вернулся на первое место по объему ввода жилья.

Рейтинг городов России по вводу жилья за 2023 год опубликовало сегодня, 15 июля РИА "Новости". Всего, по данным издания, в прошлом году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше, чем в 2022 году. 44% введенного жилья приходится на 100 крупнейших городов страны.

На третьем месте рейтинга - Краснодар, где за год было введено в эксплуатацию 3284,8 тысячи квадратных метров жилья. По показателям ввода жилья на одного жителя город и вовсе занимает первое место, причем с большим отрывом (2,66 на одного человека).

Ростов-на-Дону находится на восьмом месте (1245,5 тыс. кв.м.), Сочи - на 13 месте (717,3 тыс. кв.м.), Новороссийск - на 17 месте (648,2 тыс. кв.м.), Волгоград - на 21 месте (534,2 тыс. кв.м.), Ставрополь - на 22 месте (533,2 тыс. кв.м.), Грозный - на 26 месте (514 тыс. кв.м.), Махачкала - на 37 месте (343,3 тыс. кв.м.), Владикавказ - на 41 месте (327 тыс. кв.м.), Нальчик - на 46 месте (280,7 тыс. кв.м.), Астрахань - на 49 месте (248,5 тыс. кв.м.).

63 место рейтинга занял Черкесск, где за год было введено в эксплуатацию 193,6 тысячи квадратных метров жилье. При этом город занял третье место по вводу жилья на одного жителя.

На 75 месте - Элиста (122,5 тыс. кв.м.), на 79 месте - Майкоп (112,6 тыс. кв.м.), на 83 месте - Таганрог (101,6 тыс. кв.м.), на 89 месте - Шахты (47 тыс. кв.м.).

"Кавказский узел" также писал, что, по данным рейтинга регионов России по вводу жилья на одного жителя в 2023 году, третье место в рейтинге заняла Чечня.

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