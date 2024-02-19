Краснодар стал лидером рейтинга городов по объему ввода жилья

19 февраля 2024, 01:43

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В Краснодаре к началу 2024 года строилось шесть миллионов квадратных метров жилья, что в перерасчете на одного горожанина составляет более пяти квадратных метра на человека. Это рекордный показатель среди всех городов России.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год лидером рейтинга городов России по объемам ввода жилья стал Краснодар, здесь было построено 2617 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году Краснодар оказался третьим по стране с 3010 тысячами квадратных метров.

Рейтинг городов России по площади строящихся квартир на начало 2024 года на одного жителя опубликовало сегодня, 19 февраля РИА "Новости".

Города в рейтинге распределены по душевому объему введенного жилья, то есть по количеству квадратных метров новостроек на одного жителя. Лидером стал Краснодар, причем с большим отрывом. В столице Краснодарского края введено на начало текущего года 5,12 квадратных метра жилья на каждого жителя. Для сравнения, следующая второй Тюмень введено жилья 3,44 квадратных метра на человека. В числе лидеров Краснодар и по общей площади строящегося жилья - с показателем 6 миллионов квадратных метров город занял третью строчку рейтинга.

На восьмом месте рейтинга Ростов-на-Дону (2,41 кв. м. на душу населения), на 11 - Новороссийск (1,86 кв.м.), на 14 - Ставрополь (1,70 кв.м.), на 18 - Грозный (1,64 кв.м.), на 29 месте - Астрахань (1,29 кв.м.), на 47 месте - Черкесск (0,94 кв.м.), на 49 месте - Нальчик (0,94 кв.м.), на 53 месте - Майкоп (0,92 кв.м.), на 55 - Сочи (0,88 кв.м.), на 57 - Волгоград (0,84 кв.м.), на 60 - Магас (0,83 кв.м.), на 62 - Владикавказ (0,78 кв.м.), на 80 - Элиста (0,47 кв.м.).

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