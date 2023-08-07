Города Кубани стали лидерами рейтинга по объемам ввода жилья

07 августа 2023, 01:26

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В Краснодаре в 2022 году было построено более 3010 тысяч квадратных метров жилья - это третий результат по стране. При этом в перерасчете на одного жителя город стал абсолютным лидером рейтинга - 2,46 квадратных метра на человека. По данному показателю второе и третье места рейтинга заняли Новороссийск и Сочи.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год лидером рейтинга городов России по объемам ввода жилья стал Краснодар, здесь было построено 2617 тысяч квадратных метров жилья.

Рейтинг городов России по объему ввода жилья в 2022 году опубликовало сегодня, 7 августа РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата. Города распределены по душевому объему введенного жилья, то есть по количеству квадратных метров новостроек на одного жителя.

Лидерами рейтинга стали города Краснодарского края. На первом месте - Краснодар, где на одного человека в 2022 году возведено 2,47 квадратных метров жилья. Всего же в городе за год возведено 3010,7 тысячи квадратных метров жилья. На втором месте - Новороссийск (1,97 кв.м. на душу населения или 674,5 тысячи кв.м. жилья в целом), на третьем - Сочи (1,77 кв.м. на душу населения или 995,4 тысячи кв.м. жилья в целом).

На пятом месте расположился Грозный (1,38 кв.м. на человека и 454,2 тысячи кв.м. в целом), на седьмом месте - Ставрополь (1,23 кв.м. и 562,5 тысячи кв.м. соответственно), на девятом месте - Ростов-на-Дону (1,06 кв.м. и 1206,1 тысячи кв.м. соответственно).

Черкесск - на 16 месте (1 кв.м. жилья на человека и 122,5 тысячи кв.м. в целом), Элиста - на 17 месте (1 кв.м. и 102,2 тысячи кв.м. соответственно), Майкоп - на 39 месте (0,67 кв.м. и 111,3 тысячи кв.м. соответственно), Нальчик - на 42 месте (0,64 кв.м. и 173,2 тысячи кв.м. соответственно), Владикавказ - на 46 месте (0,61 кв.м. и 189,1 тысячи кв.м. соответственно), Астрахань - на 54 месте (0,56 кв.м. и 262,9 тысячи кв.м. соответственно), Таганрог - на 55 месте (0,56 кв.м. и 137,8 тысячи кв.м. соответственно), Махачкала - на 75 месте (0,40 кв.м. и 302 тысячи кв.м. соответственно), Волгоград - на 77 месте (0,39 кв.м. и 399,3 тысячи кв.м. соответственно), Шахты - на 93 месте (0,16 кв.м. и 35,4 тысячи кв.м. соответственно).

Всего же в России в 2022 году введено в строй 102,712 миллиона квадратных метров жилья, это на 11% больше, чем в 2021 году. На 100 крупнейших городов приходится 43% от общего объема введенного жилья.

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