Жители волгоградского поселка обратились в суд из-за работы асфальтового завода

08 июля 2024, 04:41

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Четверо жителей поселка Новониколаевский Волгоградской области подали в суд иск о запрете работы асфальтобитумного завода, который, как они утверждают, загрязняет воздух. По их словам, обратиться в суд они были вынуждены после массы безрезультатных обращений и жалоб чиновникам.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года жители поселка Новониколаевский Волгоградской области пожаловались на работу асфальтобитумного завода, который, по их словам, загрязняет воздух и является причиной многих болезней. Власти при этом утверждают, что завод не работает, а воздух чист.

Четверо жителей поселка Новониколаевский подали в суд с иском о запрете асфальтобитумного завода, пишет 7 июля "Высота 102".

По словам местной жительницы Людмилы Кузнецовой, жители поселка отчаялись добиться справедливости от властей, поэтому вынуждены были обратиться в суд.

Несколько лет назад Совет народных депутатов изменил назначение зоны, где находится битумная установка, на производственную. В прокуратуре посчитали, что изменение назначения территории незаконно и обратились в суд. Процесс длился более года, в конце концов Волгоградский областной суд частично удовлетворил иск ведомства, но установка работу не остановила.

Местные жители признались, что за два года написали десятки обращений и жалоб в разные инстанции, не безрезультатно. В частности, им заявляли, что битумная установка является мобильной, а не стационарной, однако она подключены к газопроводу. Сотрудники Роспотребнадзора делали замеры при выключенной установке, а потом заявили, что никакого вреда от ее работы нет. Кроме того, новониколаевцы утверждают, что чиновники районной администрации полностью на стороне предпринимателя.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Волгограда в начале ноября пожаловались в Росприроднадзор на разлив канализационный стоков и зловонный запах неподалеку от одного из заводов в Красноармейском районе. С завода взыскано более 700 тысяч рублей ущерба.

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