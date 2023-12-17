Жители волгоградского поселка потребовали закрыть асфальто-битумный завод

17 декабря 2023, 06:14

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Выбросы с асфальто-битумного завода в поселке Новониколаевский Волгоградской области загрязняют воздух и являются причиной многих болезней, но власти заявляют, что завод не работает, а воздух чист, утверждают местные жители.

Жители поселка Новониколаевский Волгоградской области жалуются на расположенный по соседству асфальто-битумный завод.

Местные жители с 2022 года пытаются добиться закрытия завода, который, как они утверждают, загрязняет воздух и является причиной многих болезней. Они собирали подписи с требованием закрыть асфальто-битумную установку, обращались к местным властям, однако там их заверяли, что завод не работает. Однако новониколаевцы неоднократно фиксировали факты его работы и даже проследили путь грузовых автомобилей, которые везли с территории завода асфальтовую смесь в хутор Черкесовский, где прокладывалась дорога, пишет 16 декабря "Высота 102".

Сельчане просили у местных властей провести референдум по поводу работу завода, но им говорили, что нет денег на его проведение, да и этот вопрос находится вне компетенции районных властей. Кроме того, власти утверждают, что пробы воздуха в поселке находятся в пределах нормы.

В настоящее время рассматривается иск прокуратуры к совету депутатов поселения, которые изменили зону разрешенного вида использования, благодаря чему удалось разместить асфальто-битумную установку. Кроме того районная прокуратура запретила владельцу завода осуществлять на данной территории производственную деятельность, однако судебные споры продолжаются.

Жители поселка записали обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 декабря, но их вопрос в эфир не попал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Волгограда в начале ноября пожаловались в Росприроднадзор на разлив канализационный стоков и зловонный запах неподалеку от одного из заводов в Красноармейском районе. С завода взыскано более 700 тысяч рублей ущерба.

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