700 тысяч рублей взыскано с завода после жалоб волгоградцев на зловонный запах

13 ноября 2023, 05:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Волгограда пожаловались на разлив сточных вод и зловонный запах, Росприроднадзор определил, что местный завод загрязнил почву нефтепродуктами и калием и взыскал с него через суд более 700 тысяч рублей ущерба.

Жители Волгограда пожаловались в Росприроднадзор из-за разлива канализационных стоков и зловонного запаха неподалеку от одного из заводов в Красноармейском районе.

Инспекторы, приехавшие на место, установили, что имеются следы порыва канализационного коллектора. Выяснилось, что загрязнение почвы нефтепродуктами и калием допустил местный завод, общая площадь загрязнения на пересечении улиц Вучетича и Бахтурова составила 240 квадратных метров, пишет 12 ноября 102.ru.

Ведомство потребовало возместить ущерб в размере 700 тысяч рублей на добровольной основе, однако компания требование проигнорировала. Тогда Росприроднадзор обратился в арбитражный суд Волгоградской области для принудительного взыскания. Суд обязал компанию возместить причиненный ущерб, который после вступления решения в законную силу был взыскан в полном объеме, информирует "Блокнот-Волгоград".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что жители Волгограда неоднократно жаловались на зловонные запахи. К примеру, в октябре 2022 года о зловонном тумане заявили жители северной части города, предположив, что он связан с возгоранием на расположенной неподалеку свалки. В декабре того же года жители Краснооктябрьского района города пожаловались на оранжевый смог, связан его с работой металлургического предприятия "Красный Октябрь".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.