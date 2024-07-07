07 июля 2024, 23:46

Поиску людей под завалами в Волгограде мешает скопление газа

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На месте взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде продолжаются поиски людей, но они осложнены большой глубиной здания и скоплением газа.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв, погибли два человека - начальник смены и сварщик. По предварительным данным, еще трое могут находиться под завалами. Предварительной причиной взрыва следствие назвало нарушения во время сварочных работ.

"Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились", - заявили в экстренных службах.

По данным источника, здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом, передает РИА "Новости".

Следователи продолжают работать на месте происшествия, где проводят следственные действия в рамках возбужденного ранее уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следкома по Волгоградской области.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде", "Мать погибшего при взрыве в Волжском сочла приговор слишком мягким".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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