Житель Ставрополья заподозрен в госизмене

06 июля 2024, 06:09

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Данные о химическом предприятии в Буденновске собрал местный житель и передал сотруднику Службы безопасности Украины, возбужден уголовное дело о госизмене, сообщила ФСБ.

Житель Буденновска заподозрен в госизмене из-за передачи данных о химическом предприятии сотруднику Службы безопасности Украины.

По данным следствия, мужчина, действуя по заданию сотрудника СБУ, собрал данные о предприятии химической промышленности в Буденновске. Эти данные он передал упомянутому сотруднику посредством Telegram, пишет 5 июля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июля стало известно об аресте жителя Карачаево-Черкесии, который подозревается в том, что собирал и передавал информацию украинским спецслужбам.

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