Жители поселка в Махачкале назвали нерешенной проблему отсутствия воды

05 июля 2024, 12:04

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Несмотря на жалобы властям, проблема водоснабжения махачкалинского поселка Богатыревка остается нерешенной, подвоз воды также прекратился, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года жители посёлка Богатыревка Кировского района Махачкалы в видеообращении к Путину пожаловались на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Из-за отсутствия водопровода жители вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему, заявили авторы обращения. Проект водоснабжения поселка проходит стадию госэкспертизы, сообщили в мэрии Махачкалы.

В воде из скважин превышено содержание мышьяка, управление Роспотребнадзора обязало власти обеспечить жителей поселка качественной водой, но это решение суда не исполнено, рассказали местные жители. Подземные источники водоснабжения поселка не отвечают гигиеническим требованиям, санитарно-химическим (мышьяк, аммиак) и микробиологическим показателям, сообщило в июне 2018 года управление Роспотребнадзора.

За прошедшие полгода ситуация с обеспечением жителей поселка водой не изменилась, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Богатыревки Магомед Гитингаджиев. "Воду привозить тоже перестали. Народ массово на платной основе из канала Октябрьской революции воду себе проводит, хотя она непригодна для питья. Что касается строительства водовода, обещали начать строительство в этом году и завершить в следующем", - сказал он.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Это основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана.

В летнее время остро стоит и проблема поливной воды для огородов, отметил житель Богатыревки Руслан. "Поливать посадки водой из скважин опасно, все живое погибает, так как там большое содержание мышьяка. Если даже случайно на листья попадет эта вода с скважины, дырки образуются", - пожаловался мужчина.

По его мнению, для полива нужно провести воду из КОР, республиканские власти обещали сделать это, но жителям нужно заключить договор. "Ее проведут только до поселка, а внутри разводку должны делать городские службы", - сказал житель поселка.

На сайте мэрии Махачкалы, по состоянию на 12 мск 5 июля, нет информации о планах реконструкции системы водоснабжения Богатыревки.

Информация о заявке на выполнение подрядных работ по строительству объекта "Водоснабжение с. Богатыревка" размещено на сайте госзакупок 20 мая 2024 года и обновлено 1 июля. Срок окончания подачи заявок – 15 июля. Начальная цена контракта обозначена в сумму 101,3 миллиона рублей.

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