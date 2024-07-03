Краснодарский священник объяснил отъезд из России угрозой ареста за пацифизм

03 июля 2024, 09:58

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Протоиерей из Краснодара Андрей Другай, лишенный права проводить службы, сообщил, что был вынужден покинуть Россию из-за угрозы ареста за проповеди о мире, противоречащие политике РПЦ. Представители духовенства, выступающие против боевых действий на Украине, подвергаются преследованиям, рассказал лидер общественной организации помощи священнослужителям.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня стало известно, что церковный суд Екатеринодарской и Кубанской епархии запретил священнослужение протоиерею Андрею Другай, покинувшему приход из-за несогласия с позицией РПЦ по вопросу военной операции на Украине.

На ситуацию с Андреем Другай обратил внимание 25 июня дьякон Андрей Кураев*. Он опубликовал видео, на котором Другай, выступая в храме перед прихожанами, сказал, что причина его ухода - это несогласие с позицией РПЦ о военной операции на Украине и отказ читать предписанную патриархатом молитву "О святой Руси". Также, по словам Другай, ему не смогли простить подпись под письмом в поддержку московского протоиерея Алексия Уминского, выступавшего против военной операции и лишенного сана.

Другай намерен обжаловать у Вселенского патриарха запрет на богослужения

Андрей Другай, настоятель храма Пресвятой Богородицы краснодарского поселка Северный, сообщил 1 июля корреспонденту "Кавказского узла", что готовит жалобу Вселенскому патриарху Варфоломею на решение суда, которым 4 июня он был лишен права священнослужений. Резиденция Вселенского патриарха находится в Стамбуле; Вселенский патриарх рассматривает решения церковных судов и своими вердиктами может отменять их.

50-летний священник пояснил, что в феврале этого года был вынужден с супругой и сыном покинуть страну. Он назвал свой отъезд «вынужденной эмиграцией» и попросил не публиковать название страны, в которой он временно находится, готовясь к переезду "в более безопасную страну".

Невозможно верить в Бога, любить Бога и не быть миротворцем. В этом плане позиция РПЦ противоречит православию

"После начала СВО и официальной позиции РПЦ я не мог это принять и с этим согласиться и оставался на позиции православия. Ведь невозможно верить в Бога, любить Бога и не быть миротворцем. В этом плане позиция РПЦ противоречит православию, а значит, и моей позиции. Как священник я не мог нести людям искаженную информацию и проповедовал мир, а не войну. Это не осталось незамеченным, хотя я никогда не переходил на личности, но мне стали поступать предупреждения. Я понял, что меня начнут преследовать", - рассказал Андрей Другай.

По словам священника, прихожане, которых он знал много лет, разделились на два лагеря. "Кто-то слушал мои проповеди о мире с восхищением, кто-то был возмущен, что я не поддерживаю [боевые действия], и перестали ходить в храм Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Северном Краснодара, где я отслужил почти четверть века. Я уроженец Краснодара, образование священника получал в Санкт-Петербурге. После учебы вернулся в Краснодар. Храм Рождества Пресвятой Богородицы небольшой, рассчитан максимум на сто человек", - сказал он.

Меня не задержали только потому, что система неповоротлива

21 января, после того, как Другай счел, что ему и его семье угрожает опасность, он подал прошение об увольнении с должности. "Однако никакой реакции не последовало до 19 февраля. Я произнес свою прощальную речь перед прихожанами 18 февраля, а на следующий день вместе с семьей вылетел за рубеж. Считаю, что меня не задержали только потому, что система неповоротлива. Как мне известно, после отъезда меня вызывали в [церковный] суд четыре раза, хотя в практике третий вызов окончательный. Что касается апелляции, то возникает вопрос: а судьи кто? Поэтому не вижу смысла в апелляции", - рассказал Другай.

Светский суд внутрицерковные вопросы не рассматривает, пояснил он. "Трудовых договоров священнослужители не заключают. Поэтому обращаться туда также нет смысла. Единственно, куда я намерен обратиться, это к Вселенскому патриарху Варфоломею, который в апреле восстановил в правах священнослужения и в сане Андрея Кураева*, равно как и других священников. Находиться за рубежом без работы, привычной среды и средств к существованию очень сложно. Однако других вариантов у нас нет", - сказал священник.

Религиозный и общественный деятель Андрей Кураев* подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что около 50 священнослужителей-пацифистов были вынуждены покинуть Россию, чтобы избежать ареста за свои проповеди о мире.

Андрей Кураев рассказал, что сам был лишен сана и права богослужений и в октябре 2023 года покинул Москву и в настоящий момент находится в Чехии. Он отметил, что в Чехии у него нет работы, но он продолжает общественную и религиозную деятельность.

По словам Кураева, он не видит смысла обжаловать церковные вердикты в церковных апелляционных судах, потому что итог их заранее известен. "Однако свое слово сказал Вселенский патриарх Варфоломей и в апреле восстановил все мои права", - сказал священнослужитель.

Активисты объединились для помощи священнослужителям-пацифистам

Преследования российских священников за отказ поддержать военную операцию и "за то, что они несут в народ правду о происходящей в РФ диктатуре во власти и в духовной жизни" привела к волне эмиграции священнослужителей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" священник Валериан Дунин-Барковский.

Организации помощи журналистам, политикам, общественным деятелям за рубежом есть, а помощи священникам до нашего появления не было

"Я уже шесть лет проживаю в Германии с семьей. Я многодетный отец. Уехал из РФ, будучи несогласным с РПЦ. Здесь я познакомился с хорошими людьми, и нам одновременно пришла идея после начала полномасштабной [военной операции России на Украине] создать общественную организацию помощи священнослужителям России. Потому что организации помощи журналистам, политикам, общественным деятелям за рубежом есть, а вот помощи священникам до нашего появления не было", - рассказал он.

В октябре 2023 года Валериан Дунин-Барковский, а также протоиерей Андрей Кордочкин, музыкант Павел Фахртдинов и журналист Светлана Неплих-Томас учредили общественную организацию под немецкой юрисдикцией «Мир всем», Дунин-Барковский стал ее председателем. "Наша цель - помощь тем священнослужителям Русской православной церкви, кто из-за своей [пацифистской] публичной позиции после 24 февраля 2022 года был отправлен за штат, запрещен в священнослужении или иным способом был оставлен без средств к существованию", - рассказал он.

Почти 300 священнослужителей подписали обращение с призывом к примирению и прекращению огня, опубликованное 1 марта 2022 года, сообщил Дунин-Барковский. "Сейчас многие из них подвергаются преследованиям и давлению со стороны государственных органов и церковных иерархов. У многих из них большие семьи: жены, дети и пожилые родители бедствуют. Некоторые из них были вынуждены покинуть свой дом и теперь скитаются по миру… Мы призываем объединиться, чтобы оказать им конкретную помощь. Уже существуют фонды для поддержки жертв политических репрессий, но пока не было ни одного объединения для защиты духовенства. Мы верим, что общими силами пострадавшие священнослужители перестанут быть невидимками и почувствуют, что их подвиг очень важен для нас", - сказал отец Валериан.

В частности, общественная организация собрала и оплатила судебный штраф в 150 тысяч рублей священнику Виктору Пивоварову из Славянска-на-Кубани. "Помогаем находящемуся в скитаниях отцу Другай с его семьей выживать в вынужденной эмиграции… Готовы помогать всем", - сказал Валериан Дунин-Барковский.

Напомним, 28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви (РосПЦ) Виктор Пивоваров был обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 8 апреля Пивоваров был оштрафован на 150 тысяч рублей. Священник заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Ранее, в марте 2023 года, Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он также решил не обжаловать решение суда.

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