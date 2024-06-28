28 июня 2024, 03:21

Кассационный суд отказался смягчить приговор Ноздринову

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Приговор кубанскому журналисту и блогеру Александру Ноздринову, осужденному на 8,5 лет по делу о фейках про армию, оставлен в силе. 

Как писал "Кавказский узел", журналист и блогер из Краснодарского края Александр Ноздринов был приговорен к 8,5 года лишения свободы по делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ). Суд также запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда. Защита обжаловала приговор Ноздринову, указав, что суд первой инстанции нарушил его право на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы, но 19 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе. В начале мая стало известно, что Ноздринов этапирован в колонию №9 в Хадыженске.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил Ноздринову, оставив в силе назначенный ему срок наказания, сообщил 27 июня правозащитный проект ОВД-инфо (Медиапроект «ОВД-Инфо» признано иностранным агентом)

Комментариями защиты блогера относительно решения кассационной инстанции "Кавказский узел" пока не располагает. 

Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным. Супруга блогера утверждает, что Ноздринов не публиковал тот пост, который вменяется ему в уголовном деле, а эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой нашел "признаки монтажа и фальсификации" в доказательствах обвинения, - в частности в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела.

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Примечание:

"Житель Хасавюрта осужден по делу о фейках про армию", "Волгоградскому студенту продлен арест по делу о фейках об армии", "Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в госизмене". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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