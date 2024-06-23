Потушен пожар на мусорном полигоне около Новороссийска

23 июня 2024, 01:34

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Пожарным удалось полностью потушить пожар на мусорной свалке на горе Щелба, которая горела с 9 июня.

Как писал "Кавказский узел", пожар на мусорной свалке на горе Щерба под Новороссийском начался 9 июня, тысячи жителей района Цемдолина жалуются на едкий дым. Чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона.

Спустя почти две недели пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на мусорном полигоне около села Борисовка, сообщила вечером 22 июня пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар на полигоне начался 9 июня, огонь распространился на площади около тысячи квадратным метров. Открытое горение удалось ликвидировать еще 10 июня, но с тех пор свалка тлела, из-за чего местные жители жаловались на едкий дым.

Жители села Борисовка под Новороссийском в октябре 2023 года обращались в аппарат президента России с просьбой прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, на котором регулярно происходят пожары. Спустя месяц стало известно, что власти не только не планируют закрывать полигон, но и собираются расширить его.

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