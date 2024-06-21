Денис Мясищев. Скриншот фото из telegram-канала администрации Котельниковского района от 21.03.24, https://t.me/kotelnikovo_34/3859

21 июня 2024, 18:35

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Сергей Дворников и Денис Мясищев убиты в боевых действиях, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 786 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что власти признали убитыми в зоне боевых действий на Украине как минимум 784 военных из Волгоградской области. 

Сергей Дворников убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. 

Администрация Котельниковского района проинформировала  сегодня в своем Telegram-канале о том, что в ходе СВО убит рядовой Денис Мясищев.  Подробности о биографии убитых в сообщениях не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 786 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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