Подросток из Чечни задержан во Франции за пропаганду терроризма

20 июня 2024, 12:43

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Силовики задержали во французском городе Тур 15-летнего уроженца Чечни после того, как он опубликовал в соцсети ролики с инструкцией по изготовлению самодельной бомбы, обезглавливанием людей и с символикой "Исламского государства"*.

Как информировал "Кавказский узел", ранее в странах Евросоюза, в том числе во Франции неоднократно происходили различные инциденты с участием выходцев из республик Северного Кавказа. В частности, 13 октября 2023 года в школе города Аррас во Франции был убит учитель. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего Мохамада Могушкова. Французские СМИ уточнили, что его семья приехала во Францию из Ингушетии.

По данным прокуратуры города Тур, 15-летний подростка из Чечни был задержан после того, как поделился в соцсети TikTok несколькими видеороликами, в которых следствие усмотрело пропаганду терактов, передала "Газета.ru".

Среди размещенной подростком информации был буклет о том, как изготовить самодельную бомбу. Школьник также интересовался веществом, используемым террористами для изготовления "поясов шахида", отметил Аctu17.fr.

Подросток родился в Грозном. На опубликованных им видеороликах также было показано обезглавливание людей и флаги запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Школьнику вменяется в том числе публичное потворство актам терроризма, он помещен под судебный надзор с запретом на ночные прогулки, на участие в публичных демонстрациях и на выезд из Франции. Подросток также должен пройти консультацию у психолога, отметило издание.

"Кавказский узел" также писал, что 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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