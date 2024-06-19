ЕСПЧ признал нарушения прав активистов с юга России

19 июня 2024, 10:41

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить восьми активистам из Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области компенсации за преследование из-за связей с нежелательными организациями. Решение принято на фоне отказа властей России исполнять постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года ЕСПЧ коммуницировал жалобы, поданные в 2018-2020 годах гражданами России. Среди заявителей семеро - жители Краснодарского края и Адыгеи: Александр Сафронов из Ейска, Андрей Рудомаха из Майкопа, Наталия Брусова из Сочи, краснодарцы Яна Антонова, Марина Запрудина, Леонид Малявин и Евгений Греков. Все они пожаловались на преследование в связи с причастностью к нежелательным организациям.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей из России, пожаловавшихся на преследование по обвинению в связи с нежелательными организациями, говорится в тексте документа, размещенного 18 июня на сайте Евросуда.

Согласно публикации, ЕСПЧ обязал власти России выплатить Александру Сафронову из Ейска компенсацию в 10 тысяч евро, Андрею Рудомахе и "Экологической вахте по Северному Кавказу" – также по 10 тысяч евро.

30 июля 2019 года в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных прошли обыски. По словам активистов, обыски связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха.

Активистке из Краснодара Яне Антоновой ЕСПЧ назначил компенсацию в 20 тысяч евро, Марине Запрудиной – в 225 тысяч евро.

Размер компенсации Наталие Брусовой из Сочи, Леониду Малявину и Евгению Грекову из Краснодара не указан, он будет определен судом, отмечается в публикации.

Кроме того, ЕСПЧ назначил компенсацию, размер которой не указан, ростовской активистке Анастасии Шевченко, чье уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации стало первым в России.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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