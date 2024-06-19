Перебои с подачей воды огорчили жителей Тбилиси

19 июня 2024, 02:10

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В связи с повреждением центрального магистрального водопровода в районе села Цицамури вода в Тбилиси и Мцхету подается по графику, восстановительные работы только запланированы. В условиях 35-градусной жары невозможно принять душ и искупать детей, пожаловались жители столицы.

Жители Тбилиси пожаловались на перебои с подачей воды, причем температура воздуха в столице достигает 35 градусов. Три дня нет воды также в городе Мцхета и селе Цицури. Причина - в аварии на одном из важнейших центральных магистральных водопроводов тбилисской системы водоснабжения в районе села Цицури.

По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, воду по графику получают 63 тысячи абонентов. При этом он уточнил, что восстановительные работы продлятся максимум неделю, пишет "Грузия-онлайн".

"У меня три дня не было воды. Утром 18 июня дали воду ненадолго. Успел только помыть посуду, но искупаться не успел - воду опять выключили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Гоги Качарава, проживающий на улице Закариадзе.

Костя Кахишвили, проживающий на улице Политковской, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что успел утром искупаться. "Идти на работу в такую жару было бы просто невозможно. График мне не поможет, так как когда мне обещают воду, я на работе", - сообщил он.

Воду отключили ночью, но утром дали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лена Чачуа, проживающая на проспекте Чавчавадзе. "У меня большая семья, маленькие дети. Без воды я просто ничего не могу делать", - призналась она.

Цире Жвания, которая проживает на проспекте Ваша Пшавела, пришлось отправить своих детей в деревню около Зугдиди. "Невозможно содержать детей при такой жаре без воды. Я их купаю утром и вечером, иначе невозможно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На проблемы с водой обратили внимание оппозиционные депутаты. "Говорят, что везде бывают аварии. Да, но всегда везде есть альтернативы и быстрые решения проблемы. 12 лет "Грузинская мечта" была у власти и обвиняет предыдущее правительство в повреждении водопроводов. Однако это при строительстве дороги мусор выбросили, произошел оползень, который повредил водопровод", - написал в соцсетях депутат парламента от группы "Еврооптимистов" Роман Гоциридзе.

Выяснилось, что ситуация тяжелая, это не простой тип повреждения.

Работы на магистральном водопроводе, расположенном возле Цицамури, начнутся 19 июня и завершатся в ближайшие дни, рапортовала водораспределительная компания GWP. "Выяснилось, что ситуация тяжелая, это не простой тип повреждения, стандартный в нашем случае. Мы сразу же направили на место специалистов для дальнейшего изучения ситуации. Параллельно мы начали работать над тремя разными альтернативными версиями, чтобы применить их в некоторых случаях, если не удастся быстро завершить работы", - заявил "Общественному вещателю" директор по управлению активами компании Georgian Water and Power Гига Надирадзе.

По его словам, с 19 июня в Тбилиси вводится график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться не менее трех часов в день и максимум семь часов.

Директор Института земли, геолог Теа Гоголадзе не разделяет оптимизма, написав в соцсети, что восстановление водопровода на указанном маршруте - сложная задача. "Нужно удалить 230 000 кубометров мусора, сброшенного с 2017 года, а затем восстановить - это несколько месяцев работы. Если они будут строить водопровод в объезд, то это тоже месяцы напряженной работы", - написала она.

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