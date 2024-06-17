Житель Чечни получил 17 лет колонии за убийство муллы

17 июня 2024, 20:44

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Суд в Чечне приговорил к 17 годам колонии строгого режима Турпал-Али Шамурзаева по делу об убийстве муллы Абдурахима Гакаева.

Как писал "Кавказский узел", родственники Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, примирение состоялось в Кади-Юрте. Мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев был убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Следствие сообщило 17 января, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован. 1 апреля следствие сообщило, что дело передано в суд.

Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до убийства обвиняемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. По данным этого же источника, мужчина 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

Обвиняемый в убийстве Абдурахима Гакаева приговорен к 17 годам заключения, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщило сегодня управление Следкома по Чечне.

По версии следствия и суда, осужденный убил жителя села Воскресенское "на почве личных неприязненных отношений", нанеся ему множественные ножевые ранения. Убийство было совершено в присутствии 4-летнего сына жертвы, свои действия осужденный снимал на видео.



"После совершения убийства преступник скрылся с места преступления на своей автомашине в лесополосе, где выкинул нож и оставил автомашину, намереваясь уйти пешком и скрыться в соседней республике, но был задержан по горячим следам сотрудниками полиции в лесном массиве", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Чечни, дело Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве (часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России) поступило в суд 12 апреля. Состоялись шесть заседаний, последнее из них было назначено на 6 июня. Информации о приговоре в карточке дела, которая последний раз обновлялась 29 мая, нет.

Представители властей и правоохранители должны были обратить внимание на посты Турпал-Али Шамурзаева о борьбе с колдунами и отреагировать на них, это могло бы предотвратить убийство муллы Гакаева, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Они также отметили, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

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