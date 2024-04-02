02 апреля 2024, 04:04

Дело об убийстве Гакаева дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено расследование дела об убийстве муллы из села Воскресеновское Абрурахима Гакаева, материалы переданы в суд.

Как писал "Кавказский узел", родственники Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, примирение состоялось в Кади-Юрте. Мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев был убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Следствие сообщило 17 января, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован.

Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до убийства обвиняемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. По данным этого же источника, мужчина 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

Расследование уголовного дело в отношении 30-летнего жителя Чечни, обвиняемого в убийстве жителя села Воскресеновское, завершено, ему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), сообщает 1 апреля на своем официальном сайте Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике.

Ведомство отмечает, что собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено на рассмотрение суда.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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