Выходцы из Ахатлы потребовали вернуть селу статус

12 июня 2024, 23:28

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Выходцы из Ахатлы призвали власти Дагестана помочь в восстановлении статуса села, которого они добиваются более 30 лет, и разобраться с принадлежностью земель. Минимущество Дагестана в ответ заявило, что сельчане не подали необходимые для восстановления статуса документы.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2022 года было опубликовано видеообращение жителей села Ахатлы к Сергею Меликову, сельчане пожаловались главе Дагестана на то, что привлекательные для туристического бизнеса земельные участки Кумторкалинского района около Чиркейского водохранилища передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют.

В 1970 году уроженцы села Ахатлы из-за землетрясения были вынуждены переехать в село Учкент. "Сюда же были переселены жители еще трех сел Буйнакского района. Когда мы сюда переехали, здесь была одна степь, мы снова начали строить село. И на основе нашего колхоза имени Горького основали винзавод имени Юсупа Акаева. Этому совхозу в собственность также перешли и земли прикутанной зоны в Бабаюртовском районе, которые ранее были выделены нам", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" ахатлинец Магомед Биякаев.

Сельчане записали сегодня новое обращение к правительству Дагестана. Они заявили, что им обещали статус села вернуть еще полтора года назад, но этого так и не произошло, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Черновик"

Борьба за статус села продолжается уже 30 лет, заявил один из участников видеообращения. "Люди, молодежь, тянется сюда, мы хотим, здесь жить. Помогите нам, эта волокита, которую создает правительство, другие организации, что они хотят? Дайте нам ответ. Мы внуждены будем самовольно здесь жить на камнях", - заявил на видео один из мужчин.

Все предложения, которые были высказаны полтора года назад на совещании с представителем Минимущества, выполнены, заявила участница видео. «Был сход села, собралось более 400 человек. Был составлен протокол о том, что мы, выходцы из села, просим восстановить административную единицу и дать возможность переселиться сюда и жить здесь. Здесь благоприятная обстановка. Протокол о восстановлении села был подписан, в том числе в Кумторкалинском районе, выходцами-депутатами района. Все документы были переданы нам в Минимущество. Остается открытым вопрос, что еще нужно сделать, чтобы получить эту бумагу, чтобы можно было эти земли передать официальному лицу — главе администрации села Ахатлы. Мы просим помощи и поддержки в этом вопросе. Вопрос 30-летней давности, который накипел сегодня, требует немедленного разрешения. Может быть, взрослые, старики хотят приезжать сюда, на исконные земли, и чувствовать себя здесь хозяевами земли», — говорит на видео женщина.

Она сообщила, что сельчане своими силами провели свет, воду, делают дороги. "Мы выходцы из села, хотим восстановления села - восстановления дорог, проведения света, открытия школы, которая была три года назад закрыта", - заявила она.

По ее словам, больших средств для восстановления административной единицы не требуется , сельчане готовы "предоставить здание для администрации села". Финансовой поддержки на сегодняшний день мы не требуем. Просим документально помочь и вернуть ахатлинцам ахатлинскую землю. <...> Нет принципиальной разницы к какому району мы будем относиться - будет ли это Буйнакский, Кумторкалинский, Унцукульский район - для нас не принципиально. Мы просим восстановить территориальную единицу", - добавила она.

Один из участников видеообращения также потребовал разобраться с принадлежностью земель, так как по его слова, ахатлинцы лишились более 200 гектаров земли.

Минимущество Дагестана ответило на обращение жителей. "После землетрясения 1970 года Ахатлинский сельсовет Указом Президиума Верховного Совета ДАССР был упразднен, а жители села переселились в село Учкент Кумторкалинского района", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минимущество сообщило, что "по распоряжению правительства Дагестана от 30 июля 1996 года № 294-р для возрождения с. Ахатлы изъяты 1210 га из земель совхоза «им. Шамиля» Унцукульского района (участок Ахатлы) и предоставлены в постоянное пользование совхозу «им. Ю. Акаева» Кумторкалинского района. Также были изъяты 287 га земель совхоза «им. Ю. Акаева» Кумторкалинского района (часть участка «Шава») в пределах Бабаюртовского района, которые в дальнейшем были предоставлены в постоянное пользование совхозу «им. Шамиля» Унцукульского района в качестве компенсации за изымаемые земли на участки «Ахатлы»".

Ведомство подчеркнула, что статуса у села нет. "Законом Республики Дагестан от 13 января 2005 г. № 6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан» с. Ахатлы не наделено статусом «сельское поселение», сведения о границах с. Ахатлы в Закон Республики Дагестан от 12 марта 2012 г. № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан» не внесены", - указано в сообщении.

Минимущество перечислило список документов для придания селу статуса в соответствии с требованиями ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года и Закона Республики Дагестан

от 10 апреля 2002 года № 16 "Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан"

"Вышеуказанный порядок ранее был доведен до инициативной группы с. Ахатлы на встрече с заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан Зауром Эминовым. Вместе с тем, обращений от администраций Буйнакского района" по вопросу образования административно-территориальной единицы село Ахатлы в правительство Республики Дагестан не поступало", - говорится в заключении.

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