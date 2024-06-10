Стихия оставила без урожая жителей регионов на западе Грузии

10 июня 2024, 07:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сильный град 9 июня уничтожил фруктовые деревья, виноградники и посевы в селах западной Грузии.

Дождь и град нанесли ущерб нескольким муниципалитетам в Имерети, были затоплены улицы в Зестафони, а также населенные пункты Терджола и Багдатию

Ливень вызвал сход селевых потоков на Рикотском перевале, который соединяет восточную и западную части Грузии. Территория уже расчищена, движение будет восстанавливаться постепенно, со ссылкой на представителя департамента автодорог пишет Tbilisi life.

В Багдатском районе Имерети град также повредил дома и автомобили, отмечает агентство "Новости-Грузия".

Как ранее писал "Кавказский узел", в 30 селах Кахетии в сентябре 2023 года град почти полностью уничтожил виноградники, повредил сады, поля и дома местных жителей. Власти Грузии пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Зестафони ожидается умеренный дождь при температуре +24 , скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 11 июня ожидается переменная облачность, температура воздуха +18, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.