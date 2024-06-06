06 июня 2024, 21:00
Оппозиционер из Гори освобожден по решению суда
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Суд признал недопустимыми доказательства причастности оппозиционера из Гори Иосеба Бабаева к незаконному обороту оружия и освободил активиста. Защита Бабаева потребовала привлечь к ответственности силовиков, которые избили его при задержании.
Как писал "Кавказский узел", следствие добилось заключения под стражу оппозиционера из Гори, участника "Антиоккупационного движения" Иосеба Бабаева, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Бабаев известен критикой властей. Его адвокат заявил, что активист подвергся насилию при задержании, а оружие ему подбросили силовики
Иосеб Бабаев был задержан и арестован по политическим мотивам, считает активистка из Гори Теона Тедлиашвили. "Бабаев известная фигура в нашем регионе. Он участвует в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Помогает семьям украинских беженцев и грузинским добровольцам на Украине", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Сегодня такие решения от судей приравниваются к чуду, спасибо судье за эту надежду
Судья Леван Дарбаидзе на сегодняшнем заседании признал представленные прокуратурой доказательства по делу Иосифа Бабаева недопустимыми, сообщила она. "Судья оценил следственные действия, проведенные в доме активиста, как незаконные и счел доказательства, полученные в результате обыска, недопустимыми, поскольку обыск был проведен без постановления судьи. На суде обвиняемый Иосиф Бабаев рассказал, как проводили обыск, как сотрудники правоохранительных органов применяли к нему физическое насилие. Судья увидел телесные повреждения, которые получил Иосиф Бабаев в области лица. Бабаев рассказал судье, что ему подложили два единицы огнестрельного оружия – пистолет типа Макаров и автомат Калашникова. Также судья отметил, что были составлены два разных протокола. Сегодня такие решения от судей приравниваются к чуду, спасибо судье за эту надежду", - подчеркнула Тедлиашвили.
"Сегодня я увидел самый достойный суд", - привела Теона слова Бабаева после оглашения решения суда.
Активисты провели сегодня митинг перед зданием полиции Гори с требованием освобождения Бабаева. Защита оппозиционера уже обратилась в Специальную следственную службу с требованием расследовать действия сотрудников полиции, добавила Тедлиашвили.
Бизнесмен, владелец ресто-бара Black Stars Иосеб (Сосо) Бабаев освобожден. Он покинул следственный изолятор через несколько часов после заседания суда, сообщило сегодня издание "Нетгазети".
"Прочитав фамилию судьи, я предвидела, какое он сможет принять решение, и мое предположение было верным. Судья Горийского областного суда Леван Дарбаидзе признал незаконными доказательства, полученные против арестованного бизнесмена и гражданского активиста Иосифа Бабаева", - написала на своей странице в Facebook* бывшая судья Верховного Совета Суда Нази Джанезашвили.
Судебная система в Грузии многие годы остается инструментом политического влияния - ни Саакашвили, ни Иванишвили не удалось провести эффективную судебную реформу. Представители неправительственного сектора заявляют о существовании в стране влиятельного судебного клана, тесно связанного с "Грузинской мечтой" и лично с Иванишвили. Клан управляет судебной системой, обладая рычагами назначения, продвижения и наказания судей, говорится в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"