В Гори арестован оппозиционер Иосеб Бабаев

06 июня 2024, 09:44

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Следствие добилось заключения под стражу оппозиционера из Гори Иосеба Бабаева, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Бабаев известен критикой властей, его адвокат заявил, что силовики подбросили ему оружие.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно о задержании в Гори активиста антиоккупационного движения Иосеба Бабаева. Адвокат Бабаева заявил, что оппозиционер подвергся насилию при задержании по делу о незаконном обороте оружия.

Иосеб Бабаев арестован в Гори. Оппозиционер известен своей публичной резкой критикой властей. В службе госбезопасности Грузии заявили, что Бабаев арестован по делу о незаконном обороте оружия. Защита оппозиционера утверждает, что силовики подбросили ему пистолет и автомат, а самого Бабаева избили, передало сегодня в своем телеграм-канале издание JAMNews.

Напомним, ранее адвокат Бабаева рассказал, что перед задержанием машину его подзащитного преследовал автомобиль, пытавшийся перекрыть ему путь. Затем на место прибыли силовики и подбросили в машину Бабаеву пистолет и автомат. Далее они начали видеосъемку задержания.

По словам адвоката, на лице и руках Бабаева остались травмы и гематомы из-за того, что силовики избили его. Задержание связано с политическими взглядами Бабаева, который многие годы организует антироссийские протесты и активно критикует власти Грузии, заявил защитник.

После задержания Бабаева около отдела полиции в Гори местные жители провели акцию протеста. Они потребовали освободить оппозиционера и призывали силовиков не выполнять противозаконные указания властей.

Судебная система в Грузии многие годы остается инструментом политического влияния - ни Саакашвили, ни Иванишвили не удалось провести эффективную судебную реформу. Представители неправительственного сектора заявляют о существовании в стране влиятельного судебного клана, тесно связанного с "Грузинской мечтой" и лично с Иванишвили. Клан управляет судебной системой, обладая рычагами назначения, продвижения и наказания судей, говорится в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".

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