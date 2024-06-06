Грузинский оппозиционер задержан по обвинению в незаконном обороте оружия

06 июня 2024, 05:42

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Жители Гори вышли на акцию протеста к местному отделению полиции после задержания активиста антиоккупационного движения Иосеба Бабаева. Адвокат Бабаева заявил, что оппозиционер подвергся насилию при задержании по делу о незаконном обороте оружия.

Многолетний участник акций протеста против оккупации, владелец ресто-бара Black Stars Иосеб Бабаев был задержан в Гори вечером 4 июня. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия (236 УК Грузии).

Бабаев утверждает, что оружие ему подбросили силовики. По словам адвоката Кахи Калмахелидзе, перед задержанием машину активиста преследовал автомобиль, который пытался перекрыть ему путь. Позднее на место прибыли силовики, которые подбросили Бабаеву пистолет и положили автомат в багажник его машины, и лишь затем начали съемку задержания, пишет “Нетгазети”.

Защитник также заявил, что Йосеб Бабаев подвергся насилию при задержании, а на его лице и руках есть видимые травмы и гематомы. Он настаивает, что задержание связано с политическими взглядами Бабаева, который многие годы организует антироссийские протесты и активно критикует власти Грузии.

После задержания Бабаева к отделу полиции в Гори пришли не менее 15 активистов, а также друзья и родственники оппозиционера, в том числе его мать. Они потребовали освободить задержанного и призывали полицию не выполнять противозаконные указания политического руководства.

Издание отмечает, что Бабаев запретил вход в свое заведение судьям, которые в апреле 2023 года попали под санкции США, а также членам так называемого "судейского клана".

Судебная система в Грузии многие годы остается инструментом политического влияния - ни Саакашвили, ни Иванишвили не удалось провести эффективную судебную реформу. Представители неправительственного сектора заявляют о существовании в стране влиятельного судебного клана, тесно связанного с "Грузинской мечтой" и лично с Иванишвили. Клан управляет судебной системой, обладая рычагами назначения, продвижения и наказания судей, говорится в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".

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