Житель Дагестана обвинен по делу об атаке на Буденновск

06 июня 2024, 14:25

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Казбек Анасов из Хасавюртовского района обвинен в убийстве и совершении теракта в ходе нападения на Буденновск в составе группировки Шамиля Басаева в 1995 году, сообщил Следком.

По версии следствия, в первой половине июня 1995 года житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов вступил в состав группировки под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений.

Он обвинен в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Речь идет об атаке на город Буденновск Ставропольского края в 1995 году, сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Анасов задержан, решается вопрос об его аресте, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей Казбека Анасова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня стало известно, что суд поместил под арест уроженца Чечни Хамзата Зоева, также обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

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