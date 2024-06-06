06 июня 2024, 14:25

Житель Дагестана обвинен по делу об атаке на Буденновск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казбек Анасов из Хасавюртовского района обвинен в убийстве и совершении теракта в ходе нападения на Буденновск в составе группировки Шамиля Басаева в 1995 году, сообщил Следком.

По версии следствия, в первой половине июня 1995 года житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов вступил в состав группировки под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений.

Он обвинен в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Речь идет об атаке на город Буденновск Ставропольского края в 1995 году, сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Анасов задержан, решается вопрос об его аресте, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей Казбека Анасова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня стало известно, что суд поместил под арест уроженца Чечни Хамзата Зоева, также обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева", "Верховный суд России подтвердил приговор Бадрудди Даудову", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2024, 13:45

  • Гусейн Абдуллаев объявил голодовку в СИЗО

    Бывший депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против нового обвинения, выдвинутого ему за полтора месяца до освобождения. По нему Абдуллаеву грозит до 12 лет лишения свободы. В поддержку сына голодовку также объявила его 76-летняя мать, однако на следующий день из-за резкого ухудшения здоровья прервала ее.

06 июня 2024, 13:04

06 июня 2024, 12:35

  • Суд оставил под стражей Фарида Мехрализаде

    Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на содержание под стражей экономиста Фарида Мехрализаде, обвиняемого по делу Abzas Media. Защита сочла решение суда необоснованным и заявила о намерении ходатайствовать о переводе Мехрализаде под домашний арест.

06 июня 2024, 11:59

06 июня 2024, 11:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи