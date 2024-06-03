Уроженец Чечни арестован по делу об атаке на Буденновск

03 июня 2024, 12:41

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Суд поместил под арест уроженца Чечни Хамзата Зоева, обвиняемого в нападении на Буденновск в составе группировки Шамиля Басаева в 1995 году, отчитался Следком.

По версии следствия, в 1995 году уроженец Чечни Хамзат Зоев вступил в банду под руководством Шамиля Басаева и принял участие в совершении особо тяжких преступлений. В частности, следствие считает, что 14 июня 1995 года он в составе группировки, общей численностью не менее 160 человек, совершил нападение на предприятия и жителей города Буденновск в Ставропольском крае.

В результате нападения банды были убиты 129 человек, ранены 317, захвачены в заложники 1586 человек. Уничтожены и повреждены 198 машин, поврежден огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домовладений, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Следком.

Зоев заключен под стражу. Он обвинен в теракте, бандитизме, захвате заложников и убийстве, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей Хамзата Зоева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 декабря 2023 года стало известно, что суд приговорил к 13 годам заключения жителя Чечни Алимхана Мусаева, признав его участником нападения боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

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