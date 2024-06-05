Племянник Кадырова назначен министром транспорта и связи Чечни

05 июня 2024, 03:46

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Адам Черхигов, который ранее был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию, занял место отца на посту министра транспорта, связи и цифрового развития республики, сообщил Рамзан Кадыров.

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития республики.

О назначении вечером 5 июня Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, сообщив о "небольшим кадровых и структурных изменениях" в кабинете министров и правительстве Чечни.

Адам Черхигов сменит на посту министра транспорта, связи и цифрового развития своего отца Рамзана Черхигова, который занимал эту должность с 2007 года. Куда ушел Черхигов-старший - не сообщается.

Кадыров отметил, что Черхигов-младший ранее занимал должность Председателя Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен министром по физической культуре и спорту республики, а позднее стал также президентом футбольного клуба "Ахмат".

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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