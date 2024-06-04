Пенсионерка оштрафована за порчу избирательного бюллетеня в Сочи

04 июня 2024, 23:20

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Суд в Сочи назначил пенсионерке Елене Янмурзиной штраф в 40 тысяч рублей по уголовному делу о попытке испортить бюллетени на избирательном участке.

Как писал "Кавказский узел", на избирательном участке в Сочи 15 марта местная жительница вылила красящее вещество в урну с бюллетенями и была задержана по уголовному делу о препятствовании осуществлению избирательных прав. Суд поместил 62-летнюю женщину под домашний арест до 15 мая.

Центральный районный суд Сочи в особом порядке рассмотрел уголовное дело пенсионерки Елены Янмурзиной, которая обвинялась в попытке испортить бюллетени на избирательном участке во время выборов 15 марта, сообщила сегодня “Медиазона”.

Янмурзина полностью признала вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Приговор ей вынесли еще 15 мая, пишет издание со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.

Минимальный штраф, который предполагает статья о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, составляет 100 тысяч рублей, однако особый порядок рассмотрения уголовного дела позволяет назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей.

Согласно версии следствия, пенсионерка, находясь на избирательном участке, вылила зеленку в ящик, где находились 38 бюллетеней. Испорченным оказался лишь один, все остальные бюллетени были признаны действительными.

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