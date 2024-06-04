Презентация фестиваля "КиноБраво". 29 мая 2024 г. Фото: пресс-служба фестиваля "КиноБраво"

04 июня 2024, 11:21

Деятели кино нашли замену сочинскому "Кинотавру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вместе кинофестиваля "Кинотавр", отмененного после начала спецоперации на Украине, предстоящей осенью в Сочи состоится фестиваль "КиноБраво", на котором будут представлены около 30 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта 2022 года президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что фестиваль отменен из-за политической обстановки. В 2022 году "Кинотавр" должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября.

В текущем году с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи пройдет международный фестиваль "КиноБраво". Он заменит фестиваль "Кинотавр", проводившийся на курорте в течение многих лет и ставший традиционным. "КиноБраво" организовали кинокомпания "Русский Север" и "Русская Медиагруппа". Фестиваль включает культурную, развлекательную и деловую программы, передал 3 июня "Югополис".

Жюри "КиноБраво" в качестве председателя возглавит оскароносный режиссер Марко Мюллер. Ранее возглавлял жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, а также был директором международных программ Пекинского кинофестиваля.

На фестивале "КиноБраво" будут представлены около 30 фильмов из России, а также Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран, отметила на своем сайте газета "Культура".

Напомним, "Кинотавр" проводился с 1991 года. Фестиваль ежегодно проходил в Сочи. Как информировал "Кавказский узел", в 2021 году кинокартина "Разжимая кулаки" выпускницы мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко впечатлила зрителей на "Кинотавре". Они назвали фильм сильным и эмоциональным.

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Примечание:

"Названы победители 32-го "Кинотавра", "Пандемия COVID-19 вынудила организаторов "Кинотавра" отменить развлекательную программу", "Фильм Битокова собрал аншлаг на премьере в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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