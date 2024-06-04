Деятели кино нашли замену сочинскому "Кинотавру"

04 июня 2024, 11:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вместе кинофестиваля "Кинотавр", отмененного после начала спецоперации на Украине, предстоящей осенью в Сочи состоится фестиваль "КиноБраво", на котором будут представлены около 30 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта 2022 года президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что фестиваль отменен из-за политической обстановки. В 2022 году "Кинотавр" должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября.

В текущем году с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи пройдет международный фестиваль "КиноБраво". Он заменит фестиваль "Кинотавр", проводившийся на курорте в течение многих лет и ставший традиционным. "КиноБраво" организовали кинокомпания "Русский Север" и "Русская Медиагруппа". Фестиваль включает культурную, развлекательную и деловую программы, передал 3 июня "Югополис".

Жюри "КиноБраво" в качестве председателя возглавит оскароносный режиссер Марко Мюллер. Ранее возглавлял жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, а также был директором международных программ Пекинского кинофестиваля.

На фестивале "КиноБраво" будут представлены около 30 фильмов из России, а также Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран, отметила на своем сайте газета "Культура".

Напомним, "Кинотавр" проводился с 1991 года. Фестиваль ежегодно проходил в Сочи. Как информировал "Кавказский узел", в 2021 году кинокартина "Разжимая кулаки" выпускницы мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко впечатлила зрителей на "Кинотавре". Они назвали фильм сильным и эмоциональным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.