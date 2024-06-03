Открыт проезд к дагестанскому селу Дагбаш

03 июня 2024, 15:03

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Восстановлено транспортное сообщение с селом Дагбаш, которое было прервано после обрушения моста на автодороге, сообщил "Дагестанавтодор".

Как писал "Кавказский узел", 31 мая после схода селя обрушился мост на автодороге к селу Дагбаш Шамильского района, после чего транспортное сообщение с селом было прервано. Рабочие прокладывают объездную дорогу к селу, сообщил 2 июня Минтранс Дагестана.

Транспортное сообщение с селом Дагбаш восстановлено, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "На автомобильной дороге местного значения "Подъезд к селу Дагбаш" от автомобильной дороги "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал", где ранее произошло обрушение аварийного моста в результате размыва правобережной опоры, обеспечен временный проход", - говорится в публикации.

Минтранс Дагестана сделал в своем телеграм-канале репост этого сообщения, не дополнив его другими подробностями.

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