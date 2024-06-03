Аналитиков в Абхазии удивил мягкий приговор силовикам по делу Темура Карбаи

03 июня 2024, 03:34

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Абхазские силовики Альберт Заракуа и Вианор Абшилава, обвиняемые по делу об избиении и последующей смерти гражданина Грузии Темура Карбаи, оправданы судом, но приговорены к штрафам за халатность. Прокуратура недовольна решением суда, которое, возможно, было принято с учетом коррупционной составляющей или семейно-родовых отношений, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 10 декабря 2023 года стало известно, что Темур Карбая (упоминается также в СМИ как Виталий Карбая), госпитализированный в Абхазии после избиения, умер в больнице. Гражданина Грузии избили силовики в Гальском районе, заявили грузинские активисты. 12 февраля прокуратура Абхазии сообщила, что два силовика, подозреваемых в избиении Карбаи задержаны, а местонахождение третьего неизвестно. Третий силовик Давид Квеквескири был задержан в начале марта 2024 года в Зугдиди.

Милиционеры Альберт Заракуа, Вианор Абшилава и Давид Квеквескири избили задержанного в отделе, сломав ему несколько ребер, а затем поместили в изолятор. В Абхазии, где были задержаны только Заракуа и Абшилава, дело Карбаи расследуется по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Галский районный суд 21 мая завершил рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников милиции Альберта Заракуа и Вианора Абшилавы, которые обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью Темуру Карбае, сообщила 27 мая на своей официальном сайте Генеральная прокуратура Абхазии.

Дело Давила Квеквескири выделено в отдельное производство. Суд оправдал Заракуа и Абшилаву. При этом он усмотрел в их действиях признаки преступления по части 1 статьи 295 УК Абхазии (халатность), по которому они оштрафована на 50 тысяч рублей каждый. Заракуа и Абшилава освобождены в зале суда, но им запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Генеральный прокуратура Абхазии сообщила, что после получения полного текста приговора прокуратура Гальского района внесен в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии кассационное представление. Данных о том, было ли оно внесено, пока нет.

На приговор силовикам по делу Темура Карбаи могла повлиять квалификация дела, сказал 2 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава.

«Наше законодательство не предполагает такого мягкого наказания, оно в этом смысле близко к законодательству РФ. Но, возможно, речь шла о том, что была изменена квалификация дела, и речь там шла уже не об убийстве», - предположил он.

Что касается дальнейшей судьбы этого дела, то она, по мнению Гезердавы, полностью зависит от того, какова будет реакция общества на это дело. «Прокуратура недовольна мягкостью приговора и, вероятно, вышестоящий суд его отменит. Но специфика ситуации в том, что эта история может не вызвать серьезного возмущения в обществе, а такое возмущение или интерес к делу кого-то из элиты помогли бы признать серьезность ситуации и добиться пересмотра приговора», - отметил он.

Эксперт, занимающийся изучением Абхазии, который предпочел сохранить свою анонимность, заметил, что ситуация, когда человек умирает после задержания, «не совсем хорошая». Он подтвердил, что по нормам УК Абхазии людям, совершившим подобное преступление должны, должны назначить значительно более суровое наказание, и отметил, что это уже не первый случай, когда задержанные умирают в полиции, а допустившие это люди выходят сухими из воды. По его мнению, решающим фактором при назначении наказания выступила коррупционная составляющая. «Это могла быть просто коррупция, могли быть разного рода семейно-родовые отношения», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

У прокуратуры куча претензий к судьям, а те возмущаются и требуют прекратить вмешательство прокуратуры в их работу.

Что касается намерения Генеральной прокуратуры Абхазии обжаловать это решение, то эксперт отметил, что это может быть вызвано и тем, что у нынешнего Генпрокурора Адгура Агрбы сложились неприязненные отношения с судейским корпусом. «У прокуратуры куча претензий к судьям, а те возмущаются и требуют прекратить вмешательство прокуратуры в их работу», - заключил эксперт.

Председатель экспертного фонда «Амтаа» Наталия Смыр отметила, что ее всегда поражала «вседозволенность», царящая в МВД, и, назвав приговор суда «попранием норм и правил», она предположила, что, возможно, речь идет о явлении, которое в России известно, как «оборотни в погонах». «В подразделении МВД убивают людей, а тех, кто этим подразделением руководил, вскоре назначают на новые высоки должности, а не увольняют», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Смыр также отметила странность в том, что прокуратура возмутилась исходом дела. «Прокуратура возмутилась сейчас, но почему-то не возмущалась раньше, когда были похожие дела», - отметила она.

Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия считает, что подобное решение суда явно вызовет общественную реакцию и будет отменено. «Вообще любое общество реагировало и реагирует на такие действия правоохранительных органов. А поскольку общество недовольно, то дело явно будет иметь продолжение», - заметил он.

В Абхазии периодически становится известно о фактах пыток задержанных силовиками, однако виновные не понесли наказания, а большинство случаев пыток замалчивается, так как по абхазскому менталитету "потерпевшим быть стыдно", сообщило в декабре 2021 года издание JAMnews.

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