Жительница Ростовской области заявила о насильной отправке больного мужа в зону СВО

03 июня 2024, 00:37

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Алексей Моторный из Ростовской области был силой задержан и насильно отправлен в зону спецоперации, несмотря на инфаркт и стент в сердце, заявила его супруга Светлана, которая добивается возвращения мужа домой.

По словам жены, Моторный в июне 2022 года добровольцем ушел на СВО, заключив краткосрочный трёхмесячный контракт. В зоне СВО Алексей был контужен, получил химические ожоги, врачи диагностировали также у него инфаркт, ему поставлен стент в сердце. После лечения в госпиталях в Севастополе, Анапе и Новороссийске мужчина должен был пройти комиссию и уволиться по состоянию здоровья.

Пока Моторный лечился, его контракт не был закрыт, увольнение откладывалось. Утром 5 апреля человек без формы и без предъявления документов возле дома в Аксае ударил автомобиль семьи Моторных, вытащил из машины Алексея, "ударил в лицо, повалил на землю, порвал одежду, хотя он не сопротивлялся", пишет 2 июня телеграм-канал ASTRA со ссылкой на Светлану.

После этого Алексея Моторного отправили в военную комендатуру, где ему сообщили о возбужденном против него уголовном деле за самовольное оставление части (337 УК РФ). Ни сам Алексей, ни его адвокат ознакомиться с материалами дела не смогли, отметила супруга жителя Ростовской области.

1 июня военная комендатура объявила, что Алексей и другие содержащиеся в комендатуре мужчины должны собрать вещи, "их всех загнали в три автобуса" и увезли в неизвестном направлении, рассказала женщина. По её словам, всего было отправлено около 60 человек, сейчас из этих мужчин "формируют штурмовые отряды".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Ростове-на-Дону военнослужащий контрактной службы Владислав Корнеев был приговорен к двум с половиной годам колонии за отсутствие на службе, в том числе в период мобилизации.