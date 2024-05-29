Обманутые дольщики из Нальчика пожаловались на безразличие местных властей

29 мая 2024, 22:16

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Отсутствие прогресса в следствии и поддержки со стороны местных чиновников заставило людей записать обращение к Путину, рассказали дольщики, которые несколько лет ждут сдачи дома в Нальчике. Следствие сообщило, что уголовное дело против застройщика приостановлено.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики из Кабардино-Балкарии записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию, в которой они оказались и помочь ее решить. Авторы обращения рассказали, что дом на улице Кадырова в Нальчике начал строиться в 2019 году, деньги за квартиры внесли не менее 72 дольщиков.

Как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" дольщики, в конце 2021 года в надежде улучшить свои жилищные условия они оплатили стоимость квартир – кто полностью, кто частично, в строящимся доме в Нальчике по улице Кадырова, 24 б. Объявление о продаже будущих квартир были размещено на "Авито", в Telegram-каналах и ряде других ресурсов. Строительство осуществляло ООО "Объединенная строительная компания Северного Кавказа", учредителем которого является репатриант из Сирии Раджаб Тарек Камал, переехавший в Кабардино-Балкарию в 1982 году.

Деньги, как сам застройщик, так и работники его офиса, требовали только наличными, никаких переводов со счета на счет не позволялось

"Я пришла в офис компании, который располагался в центре Нальчика на улице Ногмова, проверила документы компании. У него был документ о предоставлении ему участка земли, проекты двух жилых одноподъездных домов, а также разрешение на строительство, выданное администрацией Нальчика и подписанное главой города Таймуразом Ахоховым", - рассказала дольщица Анжела Хаткова.

Застройщик заключил с ней, как и со всеми остальными дольщиками не договор долевого участия, как требует закон, а договор инвестирования, то есть гражданин инвестирует деньги в строительство, и за это получает квартиру. "Деньги, как сам застройщик, так и работники его офиса, требовали только наличными, никаких переводов со счета на счет не позволялось. Я оплатила 550 тысяч рублей, а остальную сумму должна была внести в течение двух лет по 25-26 тысяч рублей за квадратный метр. Вся стоимость двухкомнатной квартиры составляла чуть более 1,5 миллиона рублей. Уже тогда следовало понять, что это обман, но я не юрист, к тому же привыкла доверять людям", - говорит Хаткова.

В результате из двух домов, за строительство которых взялась компания Раджаба Тарека Камала, один возведен до четвертого этажа, второй остановился на уровне котлована. Люди остались ни с чем. Ни денег, ни жилья они не получили.

Сегодня известно о 72 обманутых дольщиках, но, предположительно, их гораздо больше. При этом застройщик брал не только наличными, но и участками земли, автомобилями, домами. Например, жительница Нальчика Джульетта Эчмокова отдала застройщику дом, который ей достался в наследство от матери, в обмен на квартиру, но, как все остальные, не получила ничего.

В доме, который она передала застройщику, сейчас проживает другая женщина, которая по слова Эчмоковой, связана с застройщиком. "Чтобы я не могла потребовать вернуть дом, женщина оформила его на свою несовершеннолетнюю дочь-инвалида. Я же тем временем с двумя взрослыми сыновьями проживаю в однокомнатной квартире. Квартиру покупала сыну, у которого инвалидность", - рассказала Эчмокова.

Семья одной из дольщиц, Мариты Мамиковой из десяти человек - пятеро детей и пятеро взрослых - живет в одном из сел. "Я увидела объявление "Авито" о продаже квартир в строящемся доме, связалась с менеджером. "16 июня 2021 года заключили договор инвестирования и я оплатила сразу всю сумму наличными - 985 000 рублей. На тот момент я не знала, что следовало заключить договор долевого участия. Я в разводе, у меня двое детей – 6 лет и 3 года. Живу у родителей, пенсионеров. Брат с семьёй живет там же, у него трое детей. В общем нас всего 10 человек – пятеро взрослых и пятеро детей. Работает только брат (неофициально). По состоянию здоровья я не в состоянии выполнять работу по хозяйству, так как стою на учёте у онколога и эндокринолога. Я приняла решение переехать в город, в расчете найти работу полегче рядом с домом, а детей определить в школу и в садик", - рассказала Мамикова корреспонденту "Кавказского узла".

Были счастливы, когда вложились в эту квартиру. На тот момент мы брали эту квартиру из-за того, что застройщик давал рассрочку, а у нас не было всей суммы сразу

Ирина Дышекова рассказала, что купила эту квартиру, так как застройщик предоставлял рассрочку. "У меня четверо детей, самый младший имеет инвалидность с рождения. Все дети несовершеннолетние. Живем со свекром и братом мужа, свекровь умерла месяц назад. Дом частный, принадлежит брату мужа, площадь дома - 61 квадратный метр. На восьмерых человек площадь дома мала. В одной комнате живем мы с мужем и детьми, пространства очень не хватает. Были счастливы, когда вложились в эту квартиру. На тот момент мы брали эту квартиру из-за того, что застройщик давал рассрочку, а у нас не было всей суммы сразу. Свою часть договора я добросовестно выполняла, пока следственные органы не наложили арест на все его документы", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще несколько дольщиков продали недвижимость, которая у них была, вложили деньги в строительство и остались ни с чем. Так, Люся Балкарова, Радик Масаев теперь с семьями живут на съемных квартирах.

Деньги в строительство вложил также участник СВО Арсен Пшуков. Его жена Радима Пшукова сообщила, что семья с тремя детьми живет на съемной квартире в Прохладном.

Обманутые граждане обращались с жалобами к властям Кабардино-Балкарии, в частности, к главе республики Казбеку Кокову. Они изложили ситуацию, сообщили о том, что строительство остановлено, счета застройщика арестованы. Ответа, с их слов, они не получили, но с ними встретился один из заместителей председателя правительства Муаед Кунижев. Он им пообещал, что стройку продолжит родной брат застройщика, который является руководителем ООО «Недвижимость-Нальчик». Однако последний впоследствии заявил, что у него нет средств достраивать недостроенный дом, и он возьмется, только если государство даст ему денег., сообщили участники долевого строительства.

Руководитель ООО "Недвижимость-Нальчик" обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ранее прокуратура Кабардино-Балкарии. Согласно версии следствия, обвиняемый в марте 2022 года заключил с Минпросвещения Кабардино-Балкарии 45 государственных контрактов. Согласно этим контрактам, он должен был предоставить ведомству благоустроенные жилые помещения для нужд детей-сирот до 15 декабря 2022 года. Общая сумма контрактов составляла 55 миллионов рублей. Он добился получения авансом 49 миллионов рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

На вопрос, какого ответа они ждут от президента страны, дольщики сказали, что они хотят, чтобы государство нашло возможность достроить дом и обеспечить их квартирами, за которые они заплатили застройщику.

17 февраля этого года следственными органами в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном привлечении средств граждан, а также по факту мошенничества в особо крупном размере. 20 февраля застройщик, предположительно, уехал в зону проведения СВО. В связи с этим следственные действия по делу приостановлены. По мнению дольщиков, застройщик таким образом скрылся от ответственности, рассказали дольщики.

Как следует из ответа следственного управления по Нальчику одному из дольщиков от 20 мая (имеется в распоряжении "Кавказского узла") предварительное следствие по уголовному делу против застройщика приостановлено по ходатайству командования войсковой части "по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (призыв подозреваемого или обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные силы Российской Федерации) Раджаб Т.К, направлен на территорию ДНР, ЛНР для выполнения служебно-боевых задач".

Нальчикский юрист Олег Сергеев отметил, что застройщик не имел права уехать в зону военной операции после того, как стало известно об уголовном преследовании. По его словам, если застройщик находился под подпиской о невыезде либо обязательством о явке по вызову, должны были последовать санкции. "Нарушение обязательства влечет применение в отношении лица более жесткой меры пресечения — домашний арест или заключение под стражу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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