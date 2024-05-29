Пять человек арестованы по делу о взятках в Дагтехкадастре

29 мая 2024, 18:32

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Суд в Махачкале до 26 июля арестовал пятерых подозреваемых в получении взяток на 7,7 миллиона рублей за занижение кадастровой стоимости объектов. В числе арестованных три сотрудника Дагтехкадастра.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что силовики провели выемку документов в государственном бюджетном учреждении "Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке" (Дагтехкадастр). По версии следствия, сотрудники "Дагтехкадастра" и Росреестра получили от владельцев недвижимости в Махачкале более 7,7 миллиона рублей в виде взяток за занижение кадастровой стоимости объектов и снижение налогов, считает следствие.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу троих сотрудников Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр), а также двух других подозреваемых в рамках дел о взяточничестве, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 26 июля 2024 года", - процитировал ее слова "Интерфакс".

Представитель суда уточнила, что арестованы начальник отдела по работе с заявителями, председатель комиссии по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости и размере их рыночной стоимости и главный специалист-эксперт отдела кадастровой оценки недвижимости ГБУ РД "Дагтехкадастр". "Вместе с ними также арестованы директор оценочной организации и местный житель. Они занимались подбором потенциальных взяткодателей, договаривающегося с ними и получавшего от них денежные средства с последующей передачей соучастникам", - сказала Мамаева.

на сайте Советского районного суда указано, что арестованные подозреваются по статье о получении взяток в особо крупном размере *часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Госфинконтроль Дагестана 2 ноября 2021 отчитался о проверке в "Дагтехкадастре". Учреждение неправомерно получило субсидию на 35 миллионов, а также приобрело служебный автомобиль для руководителя ведомства, заявило ведомство.

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