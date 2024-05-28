Два бойца с Кубани убиты в зоне военной операции

28 мая 2024, 10:21

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Максим Карлаш и Сергей Золотой убиты в зоне спецоперации на Украине. С начала военной операции признаны убитыми не менее 402 военнослужащих из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что на Украине убит Андрей Стешенко из Туапсинского района. Он стал, по меньшей мере, 400-м военнослужащим из Краснодарского края, который официально был признан убитым в ходе специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащие из Староминского района Максим Карлаш и Сергей Золотой убиты в зоне военной операции. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в станице Староминская открыта Аллея Памяти, сообщила 28 апреля администрация местной школы №2 на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 402 военнослужащих из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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