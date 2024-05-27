Вице-губернатор Кубани Власов подал в отставку после задержания

27 мая 2024, 02:58

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Задержанный по делу о взятке заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку, ее принял губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова. По данным источника в силовых структурах, он задержан по делу о взятке.

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, которого накануне задержали по делу о взятке, написал заявление об увольнении по собственному желанию, пишет 26 мая телеграм-канал Shot со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отставку Власова губернатор принял. "Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем", - приводит издание слова Кондратьева.

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2022 года дело о взятке вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди было направлено на рассмотрение в суд. В феврале 2023 года он был отпущен под домашний арест.

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