Три пострадавших от падения кровли школьника выписаны из больниц в Краснодаре

25 мая 2024, 17:40

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В стационаре остаются двое из пяти школьников, которые получили травмы при падении кровли с крыши школы, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Властям города следовало отменить праздничные линейки на фоне штормового предупреждения, указала активистка Яна Антонова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сильный ветер сорвал кровлю с крыши школы № 29 в Краснодаре, в результате 12 школьников получили травмы. Несколько человек от помощи врачей отказалось, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой помощи, сообщил мэр Евгений Наумов. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации минздрава Кубани, в больнице остаются двое пострадавших учеников школы № 29, сообщил в 15.11 мск в своем телеграм-канале Евгений Наумов.

Остальные дети, которые были доставлены в медучреждения, уже дома, написал он. "Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги. Но самое главное — жизням детей ничто не угрожает", - говорится в публикации.

До этой публикации, в 14.59 мск, Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что "до конца суток в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение". "Рекомендуется сегодня воздержаться от прогулок и поездок без необходимости. А на улице держаться подальше от деревьев и не парковаться под ними. Отдельная просьба к выпускникам и их родителям. Отметьте последний звонок дома, в кругу семьи. Поберегите себя. Здоровье важнее", - написал мэр.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре скорость ветра девять метров в секунду при температуре воздуха +21 градус. В ночь на 26 мая ветер стихнет до восьми метров в секунду, температура воздуха понизится до +17 градусов, ожидается ясная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Предостережение о сильном ветре глава города опубликовал 24 мая, до инцидента в школе. "Пока на улице бушует ветер, прошу всех быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности. Спецслужбы оперативно выезжают по заявкам и убирают упавшие деревья", - говорится в этой публикации.

С критикой в адрес мэра Краснодара в связи с происшествием в школе сегодня выступила активистка Яна Антонова. "Мэр Евгений Наумов сперва не отменил праздничные линейки в день штормового предупреждения […], а теперь администрация просит учителей разослать родителям предупреждение, что метеоусловия сложные и чтобы все дети до 21-00 были дома, а ранее находились в закрытых помещениях. Раньше надо было мэру думать о метеоусловиях", - написала она в своем телеграм-канале.

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