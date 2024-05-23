Солдат из Махачкалы обвинен в отсутствии в воинской части из-за участия в СВО

23 мая 2024, 09:02

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Солдата-срочника Тимура Насирханова в 2022 году необоснованно командировали в зону специальной военной операции, экспертиза подтвердила, что командование подделало его подпись в контракте, пожаловалась его мать. После демобилизации Насирханова вернули в часть и заставили дослуживать тот срок, который он находился в зоне СВО. Суды и следствие игнорируют наличие всех необходимых документов, отметил адвокат.

По словам жительницы Махачкалы Татьяны Насирхановой, ее сын Тимур Насирханов, 2003 года рождения, был призван на срочную службу в ноябре 2021 года в поселок Каменка Выборгского района Ленинградской области. В феврале 2022 года его, без заключения контракта, без принятия присяги и прохождения соответствующей подготовки, командировали в зону специальной военной операции (СВО) на территорию Харьковской области.

"В зону СВО срочников не имели права отправлять, тем более, он прослужил только три месяца. Там он пробыл до 20 апреля 2022 года, после чего его вернули в часть. Когда он стал требовать получения статуса ветерана боевых действий, командование части сообщило ему, что он проходил службу в зоне СВО не в качестве срочника, а как контрактник. Хотя он три раза писал рапорт, что контракт не подписывал. Когда мы потребовали предоставить второй экземпляр контракта, нам его не дали. В дальнейшем, когда началось следствие, командование части предоставило копию контракта с подделанной подписью сына, что подтвердила экспертиза", – рассказала Насирханова корреспонденту "Кавказского узла".

Когда осенью 2022 года у ее сына истек срок срочной службы, его отказывались демобилизовать, мотивируя тем, что он проходил некоторое время службы по контракту, добавила жительница Махачкалы.

По словам Татьяны Насирхановой, только 9 января 2023 года ее сыну выдали военный билет, и предписание с записями об его увольнении с 10 января 2023 года с военной службы. 10 января 2023 года он с разрешения своего начальника – прапорщика Селимова, проверившего указанные документы, и давшего ему разрешение на убытие домой, выехал к месту своего жительства в Махачкалу, где в установленный срок, 19 января 2023 года, встал на учет в военном комиссариате.

Интересы Тимура Насирханова представляет адвокат Хидирнаби Шабанов. Он рассказал, что 23 января 2023 года следователь Леонов возбудил в отношении Насирханова уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ ("Самовольному оставление воинской части", предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Адвокат считает, что уголовное дело возбуждено необоснованно и под надуманными предлогами, в том числе что будто бы у Насирханова не истек срок военной службы по призыву. 6 февраля 2023 года следователь возбудил еще одного уголовное дело в отношении Насирханова – уже по факту будто бы дезертирства из воинской части (статья 338 УК РФ "Дезертирство" предусматривает до 15 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"Насирханов никогда ни от кого не скрывался, всегда являлся по инициированным следователем вызовам правоохранительных органов в Махачкале, давал им необходимые объяснения. Никто Насирханову не предлагал и не предписывал убыть в воинскую часть для продолжения военной службы по призыву, документы об его увольнении не аннулированы, недействительными установленным порядком не признаны", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

20 сентября 2023 года Тимур Насирханов, после явки в военный следственный отдел в Махачкале по электронному поручению следователя, был задержан, и на основании полученного постановления следователя Леонова привлечен в качестве обвиняемого по статье "Дезертирство".

22 сентября 2023 года Махачкалинским гарнизонным военным судом в отношении Насирханова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и вопреки обжалованию защитой ареста, он был срочно направлен по этапу в Выборг, рассказал адвокат.

По словам Хидирнаби Шабанов, 17 октября 2023 года, не известив адвокатов, по ходатайству следователя Леонова Волгоградский гарнизонный военный суд продлил срок содержания Насирханова под стражей до 19 декабря 2023 года. 20 октября 2023 года Южный окружной военный суд по представленной им апелляционной жалобе отменил постановление Махачкалинского гарнизонного военного суда об аресте Тимура Насирханова и освободил его из-под стражи.

"7 ноября 2023 года Тимур с моим участием дал следователю Леонову подробные показания о своей невиновности в инкриминированных ему преступлениях. Тем не менее следователь, вопреки позиции защиты, противоправно прикомандировал его к в/ч 12676 якобы для дослуживания срока военной службы по призыву, и избрал в отношении него меру пресечения в виде наблюдения командования. Насирханов до сих пор принужден к прохождению военной службы по призыву на второй срок", – отметил адвокат.

Шабанов добавил, что военным следственным отделом по Выборгскому гарнизону отклонены многочисленные ходатайства защиты о приобщении доказательств невиновности Насирханова, например, об истребовании подлинных документов по принятию им присяги, о прохождении подготовки к участию в СВО, о заключении контракта и его расторжении, о получении им всех видов довольствия и их размерах.

Хидирнаби Шабанов также рассказал, что им подано заявление на имя председателя Следкома и жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о привлечении к уголовной ответственности судьи Выборгского гарнизонного военного суда Смирнова и прекращении его судейских полномочий, который вернул без принятия процессуального решения жалобу на многочисленные противоправные решения следователя Леонова, военного следственного отдела и военной прокуратуры по Выборгскому гарнизону.

Татьяной Насирхановой составлено и подано заявление о совершении преступлений командованием и должностными лицами Выборгского гарнизона на имя президента России, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета и председателя 1-го Западного окружного военного суда.

"Никаких допустимых доказательств в опровержение безупречных доводов защиты об увольнении Насирханова должностные лица военно-следственного отдела, военной прокуратуры по Выборгскому не представили. Они, боясь наказания за свои вопиющие нарушения в отношении Насирханова, противоправно уклоняются от прекращения уголовного дела на Насирханова или законной передачи для рассмотрения его по подсудности в Махачкалинский гарнизонный военный суд", – сказано в заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

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