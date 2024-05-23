23 мая 2024, 06:14

Шесть человек заразились крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье

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Более 1500 жителей Ставропольского края обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, у шестерых из них диагностирована крымская геморрагическая лихорадка, у двоих - боррелиоз.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области с начала сезона активности клещей выявлено три случая заражения крымской геморрагической лихорадкой и три случая ку-лихорадки.

В Ставропольском крае с начала года в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились 1530 человек, в том числе 545 детей, пишет 22 мая "Блокнот-Ставрополь" со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, у шести человек диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Еще у двух жителей края выявлен клещевой боррелиоз.

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Примечание:

"Грузия опровергла сведения Южной Осетии о распространении лихорадки Денге", "Число заболевших боррелиозом жителей Ставрополья достигло 14", "Число заразившихся крымской геморрагической лихорадкой в Ростовской области достигло 34".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 мая 2024, 06:14

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