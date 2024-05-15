Закупка иномарок подчеркнула особый статус чеченских подразделений

15 мая 2024, 22:39

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Автоэксперты оценили стоимость закупленных для чеченских подразделений бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 79 по меньшей мере в 250 миллионов рублей. Стоимость автомобилей призвана подчеркнуть особый статус чеченских подразделений, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономист и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался, что для чеченских подразделений в зоне военной операции на деньги фонда имени Ахмата Кадырова приобретены 30 бронированных иномарок.

На видео, опубликованном в телеграм-канале главы Чечни, действительно Toyota Land Cruiser 79, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автоэксперт на условиях анонимности.

"На видео Toyota Land Cruiser 79-ой серии, полный привод и, если не ошибаюсь, версия рестайлинг. Там двойная кабина для перевозки от четырех до шести человек, люки для оружия и эвакуации. Единственное, что нельзя определить по фото, это степень защиты автомобиля. Градация там довольно большая", - сказал он.

По сведениям эксперта, в российских сервисах таких автомобилей нет в наличии. "Цены мне не известны, но речь о сумме более чем 10 миллионов рублей. Их в наличии в сервисах нет, надо делать предзаказ. В основном отправляют из Дубая или европейских стран", - отметил он.

В двух российских автосервисах подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что бронированные версии Toyota Land Cruiser 79 у них не бывают. "В наличии есть базовая модель Toyota Land Cruiser 79 2023 года. Стоит 7 миллионов 900 тысяч рублей. Бронированных моделей у нас не бывает, но мы можем обновить эту модель, добавить бронь. Это будет стоить 400-500 тысяч рублей", - сказал продавец одного из сервисов. Таким образом общая стоимость 30 автомобилей составляет не менее 249,9 миллиона рублей.

В другом российском автосервисе рассказали, что в наличии нет бронированной версии, но в течение месяца могут привезти необходимую модель автомобиля. "Купить этот автомобиль можно по предзаказу. Это займет максимум месяц. Заключаем договор, вносите предоплату 500 тысяч, которые не возвращаются в случае отмены заказа. Цена зависит от степени защиты, но начинается от 15 миллионов рублей. Везем из ОАЭ, если это важно для вас", - сообщил продавец московского автосалона.

Сумма в размере 450 миллионов рублей за 30 единиц бронированных машин - большая, но военные расходы в приоритете, отмечает экономист Сергей Жаворонков.

"Можно обсуждать, что эти автомобили стоят дорого и можно было найти дешевле и сэкономить, но очевидно, что это является приоритетом в условиях <военной операции>. Логика властей, в частности, чеченского руководства, исходит из того, что в сравнении с бюджетными статьями сумма в 450 миллионов рублей не выглядит внушительной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, информация о том, что автотранспорт закуплен на средства фонда имени Ахмата Кадырова, скорее, является правдой."Как известно, бюджет этого фонда образовывается в результате перечислений всех жителей республики, крупных бизнесменов. Видимо, всем сказали, что надо скинуться, надо перечислить больше. Я думаю, что деньги могут быть выделены не из бюджета, а из этого фонда", - отметил он.

В бюджете Чечни на 2024 год на льготные лекарства предусмотрено 393,2 миллиона рублей. На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, выделено 327,5 миллиона рублей. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в этом году составят 450 миллионов рублей, следует из закона Чечни от 15.12.2023 № 52-рз "О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", опубликованного на портале правовой информации.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев констатирует, что в чеченских реалиях Toyota Land Cruiser – культовый автомобиль.

"Тойота" хороший автомобиль везде, особенно сейчас, в пору дефицита машин. Не каждый может даже рассчитывать на это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, специально закуплены "крутые" автомобили, подчеркивающие статус бойцов чеченских подразделений. "Конечно, это не всем дают, подчёркнута особенность этих людей!" - отметил он.

Ранее на фоне отчетов о тратах из фонда Кадырова глава Чечни признал, что республика фактически живет за счет дотаций. В январе 2022 года он заявил, что правительство России ежегодно выделяет 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, которая "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра. Кадыров отметил, что в 2021 году Чечне было выделено 375 миллиардов рублей, но лишь 140 миллиардов относятся к консолидированному бюджету Чечни, а остальные средства были направлены на содержание республиканских отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

Кадыров верно указал только объем межбюджетных трансфертов, а данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, указали экономисты.

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