Поставщики продуктов в детсады Дагестана заподозрены в картельном сговоре

15 апреля 2024, 13:11

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В картельном сговоре заподозрены четыре участника торгов на поставку продуктов в детсады Москвы, Московской области и Дагестана, сообщила антимонопольная служба.

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении компаний «Ракмейт», «Молторг», «Масленица» и «Экофуд», которые занимаются поставками питания в больницы и образовательные учреждения, в том числе Дагестана, сообщает сегодня "Коммерсант".

Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания для муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения в Москве, Московской области и Дагестане, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте ФАС.

"По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта. Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 млрд рублей. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2023 года Комитет по ветеринарии заявил о выявлении в Махачкале фактов поставки в пищеблоки школ поддельного сливочного масла и сыра, а также мяса птицы с истекшим сроком годности. Суд оштрафовал "Махачкалапродукт" за невыполнение требования изъять из оборота поддельное сливочное масло, которое поставлялось в городские школы.

В апреле 2022 года были найдены нарушения при организации горячего питания в школах Махачкалы и поставки продуктов в них. В Минобрнауки был проведен обыск в связи с расследованием хищения продуктов, в котором обвинены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ, заявил Следком.

Начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ были заподозрены в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

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