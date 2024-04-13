Публикации о российских военных обернулись штрафом жителю Дагестана

13 апреля 2024, 19:45

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Суд приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей жителя Дагестана Магомедбега Магомедова, посчитав дискредитацией армии его публикации в соцсети о российских военных на Украине.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кизилюртовский райсуд Дагестана приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей Магомедбега Магомедова, признав его виновным в дискредитации армии из-за публикаций о военной операции на Украине, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Магомедов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Решение по делу было принято 7 марта, отмечается в тексте постановления суда, размещенном в карточке.

Согласно документу, житель Дагестана разместил во "ВКонтакте" видеоролик и аудиозапись с оценкой российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине.

"В судебном заседании Магомедов М.К. свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью и в содеянном раскаивается", - говорится в постановлении.

В качестве смягчающих обстоятельств судья Амет Хасаев учел признание вины, первое привлечение Магомедова к административной ответственности и наличие у него двух малолетних детей. "Признать Магомедова Магомедбега Казимбеговича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей", - постановил суд.

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