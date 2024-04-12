Григориадис приговорен к девяти годам лишения свободы

12 апреля 2024, 10:10

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Суд в Тбилиси приговорил к девяти годам лишения свободы Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Тбилисский горсуд провел финальное заседание по делу Лазара Григориадиса и взял таймаут перед оглашением приговора. Власти решили демонстративно наказать Григориадиса за участие в протесте, заявили оппозиционеры и родственники Григориадиса.

Лазар Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах и обвинен в нападении на полицейского. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Суд признал Лазара Григориадиса виновным в посягательстве на здоровье полицейских и в уничтожении государственного имущества и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Таким образом судья Звиад Шарадзе полностью удовлетворил требование обвинения, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Лазар Григориадис присутствовал при оглашении приговора. В последнем слове он заявлял, что не признает себя виновным, пишет агентство.

Напомним, 7 марта 2023 года силовики применили слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта, за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Процесс Лазара Григориадиса власти хотят сделать показательным, чтобы продемонстрировать людям, что грозит за участие в протестах, заявили в мае 2023 года оппозиционеры и активисты на митинге в поддержку Григориадиса.

Отметим, в июле 2023 года эксперт-химик, который исследовал одежду Лазаря Григориадиса, нашел следы нефтепродуктов только на куртке, хотя были осмотрены также пальто, шапка и обувь обвиняемого. Показания эксперта не подтверждают вину Григориадиса, заявила адвокат Лика Битадзе.

Отметим, что в октябре 2023 года депутаты парламента Грузии в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают протестующим установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек были задержаны, в частности, отец и дядя Лазара Григориадиса.

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